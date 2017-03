A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, volveu a pedir a comparecencia do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, na comisión de investigación sobre a desaparición das antigas caixas galegas e esixiu ao Partido Popular que deixe traballar a este órgano "sen vetos" e non o "amordace".

Ana Pontón pronunciouse deste xeito nunha rolda de prensa ofrecida este luns no Parlamento de Galicia, onde criticou que, "tres meses despois" da constitución desta comisión na actual lexislatura "aínda non se aprobou o plan de traballo".

Precisamente, na folla de traballo desta comisión, para a líder do BNG é necesario que comparezan o presidente da Xunta "como máximo responsable de todo o proceso que levou á desaparición das caixas", así como a entón conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, quen, segundo indicou, agora que "xa non é un alto cargo do Estado non ten escusa para non comparecer".

Así mesmo, desde o punto de vista político, Ana Pontón tamén reclamou as comparecencias no órgano parlamentario do excomisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia; e do ministro de Economía, Luís de Guindos.

Ademais, a dirixente nacionalista propuxo chamar os exdirigentes do Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB) Miguel Ánguel Fernández Ordoñez e Fernándo Restoy, así como ao exidirector de Caixa Galicia José Luís Méndez e o exdirector de NCG José María Castelán, entre outros.

DOCUMENTACIÓN

Na súa comparecencia ante os medios, Ana Pontón explicou que desde a paralización da comisión de investigación da desaparición das antigas caixas galegas na pasada lexislatura "pasaron moitas cousas que teñen que ser investigadas".

Así, entre outras, destacou que dúas sentenzas posteriores "xustifican as novas comparecencias e a nova documentación" xa que "certificaron que as indemnizacións dos exdirectivos foron ilegais" e que "proban que tanto Caixa Galicia como Caixanova tiñan serios problemas de viabilidade e insolvencia".

Por iso, volveu a pedir que se inclúa a auditoria realizada por KPMG ás caixas que "lle custou un millón de euros" aos galegos e que "xustificaba que o proceso de fusión era solvente". Ademais, tamén demandou a información relativa á indemnización de José Luís Méndez así como do proceso de adquisición de bens por parte da esposa deste exdirectivo.

"Estamos nun momento clave no que é fundamental que ao Parlamento déixeselle traballar, que teñamos unha comisión de investigación sen vetos e sen mordazas", manifestou Ana Pontón, que considerou que "se o PP ten a conciencia tranquila" non poderá "trabas".