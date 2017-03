UPYD quere renacer en Galicia

UPYD, a formación que fundou Rosa Díez e que chegou a ter certa implantación en concellos galegos, quere rexurdir das súas cinzas logo de que, prácticamente, quedou desaparecida pola irrupción de Ciudadanos.

Javier Lojo, novo líder de UPYD en Galicia | Fonte: UPYD

Tras a designación como novo coordinador de UPYD en Galicia de Javier Lojo, o candidato ao Congreso por Pontevedra en 2015, esta formación procederá a modificar a estrutura organizativa do partido a nivel autonómico e establecerá conversacións para achegar posturas con diferentes institucións e partidos políticos galegos.

“A nosa principal meta é volver situar a UPYD na actualidade política autonómica. Galicia necesita un partido que defenda as verdadeiras políticas do centro-esquerda progresista e máis agora que Cidadáns demostrou ser un verdadeiro engano, unha estafa para Galicia”, destacou o novo coordinador. “En Galicia, temos estrutura no catro provincias e a nosa meta son as próximas eleccións municipais”, engade.

Lojo chega despois da substitución do anterior coordinador rexional, Enrique Lareo, que tomou a decisión de dimitir do cargo "por causas persoais". O resto da lista confórmana a responsable de Organización Ana Argiz (Lugo), Miguel Brasa (Vigo) como responsable de Acción Política e Programa, Elena Español (Pontevedra), Borja Muíños (Marín) responsable de sociedade civil, Carlos Fontán (Pontevedra), Carlos Casar (Ourense) e Javier Gil (Vigo).

Nas próximas semanas, UPYD anuncia que percorrerá as principais cidades de Galicia para informar das súas principais propostas. Ademais, quere animar á xente a sumarse ao proxecto, que agora lidera Cristián Brown, e que nos últimos meses está a incrementar a afiliación. “Curiosamente son moitos os afiliados que se foron e que marcharon e están a volver a UPYD. Algúns nos din claramente que sentiron estafados por Ciudadanos e que non queren apoiar a un partido que defende abertamente as políticas conservadoras do Partido Popular”, indica.