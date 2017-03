O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, censurou o "filibusterismo gobernamental" con que está a actuar o Executivo de Mariano Rajoy no que incumbe á convocatoria das oposicións, á vez que lamentou a "colaboración" da Xunta neste proceso ao aceptar "mansamente todas as trampas e argucias".

Xoaquín Fernández Leiceaga. | Fonte: Europa Press

Devandito isto, tras asumir o Goberno a vía do real decreto lei que xa defenderan os socialistas, Leiceaga deu por feito en rolda de prensa que se acabarán convocando as prazas públicas polo procedemento normal: utilizando a taxa de reposición que figura nos orzamentos vixentes.

E é que, como explicou, a aprobación do real decreto non concluiría ata "mediados ou finais de abril" no mellor dos casos, pois se un grupo parlamentario solicítao debe tramitarse como un proxecto de lei, co cal os prazos se alongan. Por tanto, recriminou aos populares que están "a xogar a pirómanos que se converten en bombeiros" ao "crear unha alarma" entre os opositores para, despois, "ofrecerse a resolvela".

Sexa como sexa, se finalmente recórrese ao real decreto lei, o que defendeu é que debe superar a taxa de reposición vixente. "Se serve para iso, benvido sexa", incidiu, partidario de "dinamitar ese corpiño" que "atenaza" ás administracións públicas e "estanca" a "precariedade laboral" existente, sen reducila.

En vésperas dun pleno ao que levará este asunto, no que fixo fincapé Leiceaga é en que "cada vez está máis claro que Montoro mentiu", ao vincular as oposicións coa aprobación dos orzamentos, e en que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, foi "un colaborador necesario nesa mentira".

Proba diso, como lembrou, é que Euskadi xa convocou as oposicións sen que o Goberno anunciase ningún recurso, algo que --segundo as súas propias palabras-- dado "o rolo de primavera" de PNV e PP non parece que vaia a ocorrer. Así pois, o que demandou coñecer o socialista é "por que" País Vasco pode pór data aos seus exames para acceder a un posto público "e Galicia non".