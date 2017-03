O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, reuniuse este luns pola mañá co novo xefe do aeródromo militar de Santiago de Compostela, o tenente coronel Manuel Muñoz.

Delegado do Goberno en Galicia e tenente coronel xefe do Aeródromo militar | Fonte: Europa Press

Neste primeiro encontro, Santiago Villanueva desexou "tódolos éxitos" ao novo responsable do aeródromo militar santiagués, segundo informou a Delegación do Goberno en Galicia.

Muñoz substitúe no cargo a Manuel Pérez Aragón, que a principios de anos deixou o seu cargo no aeródromo militar galego para tomar posesión como subdelegado de Defensa en Granada.