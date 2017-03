O portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, defendeu este luns que Beatriz Mato é "capaz" de compaxinar o seu labor como conselleira de Medio Ambiente co liderado do partido na cidade da Coruña.

Pedro Puy | Fonte: Europa Press

Preguntado en rolda de prensa sobre se cre que Mato debe deixar o cargo institucional en caso de saír elixida presidenta do PP local, Puy Fraga sinalou que "hai moitas persoas" cunha responsabilidade orgánica e outra no goberno, comezando polo propio presidente, sen que "ninguén" expuxese "a necesidade de que dimitisen".

É por iso que opinou que a responsable de Medio Ambiente non ten por que abandonar o seu posto no Executivo comandado por Alberto Núñez Feijóo.

"A propia personalidade de Bea Mato certifica día a día que é perfectamente capaz de continuar á fronte da consellería e asumir unha responsabilidade como a presidencia local do partido na cidade da Coruña", resolveu o dirixente popular.