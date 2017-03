O reitor da Universidade da Coruña (UDC), Julio Abalde, reclamou un "gran pacto pola educación" para os próximos 15 ou 20 anos, mentres que expresou o seu rexeitamento ao modelo de reválidas que expuña a Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (Lomce) para acceder á universidade.

O reitor da UDC, Julio Abalde. | Fonte: Europa Press

Tampouco se mostrou partidario das reválidas na ESO xa que, ao seu xuízo, é máis "xusta" a avaliación do traballo diario, segundo expuxo nunha entrevista á Radio Galega, recollida por Europa Press.

Nela, defendeu tamén que o coñecido como decreto '3+2', polo que se establecen carreiras de tres anos e másteres de dous, debe aplicarse de maneira "razoable". "Ninguén dubida de que haxa graos de tres anos, pero o que non pode ser é que nunhas universidades un grao dure tres anos e noutro catro", apuntou.

Mentres, considerou un bo acordo a firma que terá lugar esta tarde en Santiago, coa presenza do titular do Executivo galego, Alberto Núñez Feijóo, e o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para a definición da planificación da oferta académica do Sistema Universitario Galego (SUG) ata o curso 2020/2021.

EQUILIBRIO NA OFERTA

No programa 'Galicia por diante', Abalde subliñou o equilibrio na oferta académica nestes momentos, pero lembrou que non estaba plasmado por escrito. "Agora haberá seguridade xurídica", expuxo.

Por outra banda, aludiu á especialización nas universidades e, en concreto, na da Coruña. Así, lembrou que xa hai un campus industrial en Ferrol e que se van a definir "as liñas" do campus da Coruña.

Tamén sinalou que a UDC está a culminar o cambio na súa estrutura a través das eleccións nos centros. Delas, dixo que obedecen a unha estrutura "grande e non eficiente" e expuxo que, por iso, decidiuse facela máis sinxela e reducir cargos.

OPOSICIÓNS

En canto ás oposicións de docentes e investigadores, Abalde mostrouse confiado en que non se paren durante un ano xa que, segundo expuxo, a UDC ten planificado esta cuestión para os dous próximos anos.

Da Lomce, admitiu que lle preocupa a norma que regulará o proceso mentres non haxa unha nova lei. Respecto diso, pediu "estabilidade" e "seguridade xurídica" para poder aplicala.