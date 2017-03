“As administracións están poñendo unha alfombra vermella aos da privada”

Sobre un milleiro de traballadores públicos participaron este xoves en Santiago na 'Marcha do Persoal Precario da Función Pública'. Vostedes reclamaban a fin da precaridade e a eventualidade na administracións. Que valoración fan da mobilización?

Faixa protestando pola falta de enfermeiras en xinecoloxía no hospital do SERGAS Álvaro Cunqueiro | Fonte: remitida

Aínda temos pendente unha reunión entre todos os colectivos para valorala polo miúdo, pero durante a marcha xa comentamos entre nós, non xa o número de xente, que sempre puidemos ter sido máis, e botamos de menos a moita xente que podería estar alí e non veu, pero estamos satisfeitos porque foron moitos os colectivos que si acudiron. Tamén estas contentos pola unión e a solidariedade que se respiraba, o feito de que lográramos chegar e sumar a moitos movementos. Gustaríanos que isto fose a semente ou o xerme de algo máis grande.

A marcha comezou ás portas do Parlamento galego . Os partidos con representación parlamentaria, que reacción tiveron a súa mobilización?

Enviamos invitacións previas aos distintos grupos parlamentarios. Teño que dicir que ao PP non lle enviamos porque xa sabiamos que non ían acudir, pero si ao resto. O día da marcha, a pesar de que non tivemos unha contestación previa, si baixaron algúns a falar con nós. En Marea e o PSdeG baixaron e tanto un como outro dixéronos que tiñan preparadas unha serie de preguntas parlamentarias sobre a precariedade na administración. É de alegrarse pero, ben, isto non pretende ser un movemento político nin pretende estar baixo as siglas de ninguén, intentamos que fagan o máximo e que baixaran a falar con nós é de agradecer. Tamén lles dicimos que se realmente queren saber como vivimos nós, os precarios das administración, teñen que ser capaces de achegarse e escoitarnos, porque entre outras cousas lle faría moito máis doado o seu traballo traballo parlamentario.

Por que os tres grandes sindicatos no país (CIG, UGT e CCOO) ou CSIF, que tamén é relevante neste sector, non forman parte da súa plataforma? Ao fin e ao cabo son os máis representados no conxunto das administracións públicas …

Presentación da protesta de traballadores públicos terá lugar o 16 de marzo en Santiago

Esa é unha pregunta que lle terán que facer a eles, ou que eles mesmos se deberían facer. A nosa marcha foi algo aberto, sen formalismos. Calquera colectivo que se sentía identificado púidose sumar, abriuse a porta para todo o mundo. Ademais, a mesma información tiveron as grandes organizacións sindicais que o colectivo máis pequeno de, por exemplo, bombeiros. A convocatoria foi moi clara se eles non viñeron , consideramos que foi unha magoa, pero eles saberán o motivo. Tampouco contabamos con eles.

Que consecuencias concretas está a ter a sentencia do Tribunal Europeo de Justicia sobre os traballadores interinos? No seu día, cando saíu, díxose que abría a porta a que interinos que levaran anos acumulando contratos temporais lograxen unha praza fixa, por exemplo, no SERGAS?

Gustaríame deixar claro unha cousa. Aquí ninguén está reclamando unha praza fixa sen oposición. O que si temos moi claro é que a Xunta ten que convocar as oposicións necesarias para garantir o funcionamento dos servizos públicos. Todos debemos opcións de participar nesa oposición, pero ninguén fala de conseguir unha praza directamente encadeando contratos a través da precariedade. Se isto fose legal, porque non? tamén hai que dicilo; pero hoxe non é unha opción para lograr unha praza.

Daquela non terá consecuencias concretas ...

Se Europa segue a manifestar a España que a taxa de temporalidade no sector público é demasiado alta, e segue insistindo para que tome as medidas necesarias -aínda que tampouco especifica cales son esas medidas- ... O goberno nun determinado intre parece que fixo ademán de tentar solventar o problema, pero agora non se lle ve moito interese.

Que está facendo a xente ante esta parlálise?

Pois acudir ao xulgado e pedir estabilidade. Non pedimos unha praza, pero si estabilidade, porque hai xente que leva 15 anos case ininterrompidos sendo interina, polo que temos claro que somos necesarios. A vía xudicial é o único recurso. Tede en conta conta que no Sergas están falando de sacar en oposición máis de 400 prazas, pero iso é algo irrisorio, esa prazas non supoñen nada.

No seu ámbeto en concreto, o dos Sanitarios do sistema público, que porcentaxe estiman que son traballadores eventuais?

Nós, como sindicato de precarios que somos, solicitamos en numerosas ocasións datos para saber realmente a cifra, pero nunca se dan pero dan totalmente nesgada, de xeito tan desestruturado, que en realidade non podes albiscar a taxa de temporalidade real. Nós sabemos pola nosa propia experiencia nos nosos servizos que é moi alta, de feito outras centrais están a falar dun 30%, aínda que o Sergas nunha mesa sectorial dixo que era o 5%. De risa.

Como inflúe tal grao de eventualidade na atención que poden prestar aos doentes?

O Sergas non é nada fóra do normal, non funciona de xeito diferente que calquera outra empresa. Certas carencias non se notan tanto, porque nestes anos nos que nos fixeron sentirnos culpábeis do da crise, o traballador botou a responsabilidade ao lombo e deu o 150% de si, asumindo moitas veces moita máis carga de traballo da que pode facer. Agora ben, todo ten un limite, un se está determinado pode facer isto un tempo, pero non sempre e sobre todo non vendo como por outro lado se malgasta.

E como inflúe a precariedade nas súas vida persoais?

Pois inflúe en todos os aspetos. Traballas hoxe aquí, mañá alá e non saber se pasado vas traballar polo que non sabes por exemplo que facer cos nenos … Hai moitos estudos que están alertando de problemas de saúde laboral e de saúde mental ante a imposibilidade de facer un proxecto de vida. Isto vainos a pasar unha factura aínda máis grande no futuro. Se xa é moi difícil conciliar unha vida cun traballo normal, así é case imposible.

Que medidas concretas debería adoptar a Consellería de Sanidade para acabar coa precariedade no SERGAS?

Quixeramos ter unha relación real de todas as plantas vacantes, porque sabemos que hai moitas prazas que están agochadas dalgún xeito ou outro. Estimamos que son necesarias entre 2.500 e 3.000 prazas de médicos, celadores, etc.

Pódese dicir que a gran beneficiaria nos recortes no sistema público e da precariedade de parte dos seu cadro de persoal é a sanidade privada?

Calo, eu creo que de feito é unha estratexia xa programada. A administración estalle poñendo unha alfombra vermella aos da privada para que vaian pasando. Todos nós, como doentes, queremos unha solución de xeito inmediato. Loxicamente, isto poden solucionalo nalgunhas empresas privadas, aínda que non dean unha atención mellor, porque de feito nós vemos que moitos doentes acaban volvendo a pública.

A parte da marcha deste xoves, teñen previsto algunha outra mobilización?

O xoves 23 temos unha reunión para avaliar a marcha e tamén queremos que esa unión de colectivos siga medrando. Tentaremos apoiar calquera iniciativa que vai nese camiño.

Marcha de traballadores públicos pola fin da precaridade | Fonte: ep