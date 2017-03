A Plataforma de Vítimas Alvia 04155 remitiu dous escritos á comisaria de Transporte, Violeta Bulc, nos que lle piden que responda a varias preguntas en relación ao "incumprimento" da directiva europea de seguridade ferroviaria e a necesidade dunha investigación "independente" sobre o accidente de Angrois, á vez que lle trasladan unha valoración sobre a "independencia" da Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) española.

Momento en que un tren Alvia descarrila na curva de Angrois | Fonte: Europa Press

Entre outras cuestións, no escrito ao que tivo acceso Europa Press, pídese coñecer "en que data" activará a Comisión Europea a investigación "independente" sobre o tráxico accidente ferroviario ocorrido en xullo de 2013, que deixou a 80 mortos e máis dun centenar de feridos, e que reclamou no seu día a Comisión de Peticións da Eurocámara.

O pasado 6 de marzo Bulc comprometeuse ante as vítimas a estudar se se podía facer "algo máis" para que haxa unha investigación accidente do sinistro. Así mesmo, Bulc fixou un prazo de tres semanas para contestar as súas reivindicacións, que se expoñen despois de que a comisión de peticións do Parlamento Europeo escribise á propia comisaria para esixir que haxa esta investigación "exhaustiva e independente".

Neste contexto, o escrito con catro preguntas dirixido a Bulc, subliña que tanto o Goberno como a propia CIAF afirmaron, tras a súa visita a Madrid, que "non van facer unha investigación independente" segundo solicita a Axencia Ferroviaria Europea e a Eurocámara. Tamén lembra que a axencia europea deixou "claro" que non se "cumpriu" a directiva de seguridade ferroviaria nin se investigou o accidente "tal como esíxeo a directiva".

Así, pregúntase "que medidas" tomará a CE ante este "incumprimento" da normativa europea" e a "grave vulneración dos dereitos das vítimas e os cidadáns europeos" nun asunto "tan importante" como a seguridade ferroviaria.

COMISIÓN "INDEPENDENTE" NA CE

En segundo lugar, as vítimas tamén preguntan sobre as medidas concretas e "en que data" ten previsto a Comisión Europea "dar cumprimento" á demanda que partiu no seu día da Comisión de Peticións da Eurocámara de crear unha comisión independente sobre o sinistro.

Como terceiro punto, sublíñase que a CIAF considera que a súa investigación si cumpre coa directiva de seguridade ferroviaria, polo que se insta á comisaria a aclarar "quen está no certo", a Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios española ou a axencia europea.

Así mesmo, trasládase que a liña Ourense-Santiago que rexistrou o accidente estaba "cofinanciada polos Fondos Europeos de Desenvolvemento Rexional" e España "informou á UE dicindo que tiña instalado en toda a liña o sistema ERTMS, que evitase o accidente". Con todo, incide en que os informes periciais demostraron que non estaba instalado o sistema no lugar do accidente.

"Vai abrir a Comisión Europea unha investigación para saber que ocorreu?", preguntan as vítimas.

"INDEPENDENCIA" DA CIAF

Nun segundo escrito, que as vítimas definen como unha valoración respecto da "independencia da CIAF cos últimos cambios" introducidos na lei, lémbrase que o Ministerio de Fomento é "parte" na causa e "responsable da seguridade ferroviaria".

Por iso, apúntase que, "se o Ministerio de Fomento é o que nomeaba, e segue facéndoo", aos membros da CIAF, estes "non poden ser independentes", xa que son designados "pola parte interesada". "Quen o nome ten intereses na causa investigada, sexa nosa ou futuras", remárcase.

"Outra cousa é que se diga que os membros van ser independentes funcionalmente, pero isto é só unha declaración de intencións, que non se corresponde cos intereses que hai entre o Ministerio de Fomento e a CIAF", remarca o escrito.

Por último, as vítimas apuntan que a Avogacía do Estado "non é neutral", senón que son "os avogados do Ministerio de Fomento" e que, por tanto, "defenden" ao devandito departamento. "Por tanto, a súa opinión non é neutral senón que é unha opinión, unha vez máis, de parte e interesada", insisten.

No correo que acompaña aos dous escritos e que asina Jesús Domínguez, o presidente da Plataforma, agradece á comisaria que lles atendese o pasado 6 de marzo e comprometésese cos representantes das vítimas a dar "unha resposta no prazo de tres semanas".