O Festival Internacional de Cinema Documental Play-Doc arrincará este mércores en Tui (Pontevedra) o seu XIII edición, na que contará con estreas mundiais, óperas primas, "xoias do pasado", obras censuradas, creadores polémicos, unha "coidada" oferta formativa e un programa aberto a colaboracións e envorcado no cinema galego.

Presentación do Festival Play Doc | Fonte: Europa Press

O evento foi presentado este luns nunha rolda de prensa na que participaron os directores do festival, Sara García e Ángel Sánchez; o alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro; o director de Agadic, Jacobo Sutil; e o deputado de Cultura da Deputación de Pontevedra, Xosé Leal.

Entre os próximos días 22 e 26 de marzo, Tui será a capital do cinema documental, que en "a última década experimentou un auténtico estalido de creatividade". Trátase dun evento por medio do que se ofrecerá unha programación de "calidade" e con "accesibilidade a cineastas de indiscutible prestixio".

No marco do festival celebrarase unha competición internacional na sección oficial, unha retrospectiva dedicada ao director franco-canadense Dominc Gagnon --do que se exhibirán 5 películas ademais da preestrea da súa última obra, e que impartirá unha masterclass e ofrecerá un programa de Cinema Direct canadense--, e haberá unha sección con 12 películas de creación galega.

Así mesmo, haberá unha colaboración especial coa sala Metrograph de Nova York, cun ciclo de 5 películas; e co festival Porto/Post/Doc, que programa o clásico dos anos 50 'On the Bowery'. A sección 'Retratos' e os talleres, seminarios e encontros programados, xunto coas actuacións, con Joan As Police Woman como cabeza de cartel, completan o festival.

"Gozamos moito preparando esta edición, foi moi enriquecedor colaborar con outros programadores e rescatar algúns títulos que sempre quixemos compartir no festival", destacaron os directores do evento.