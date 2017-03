O PSdeG aspira a que a comisión de investigación sobre a desaparición do sistema financeiro galego poida profundar na bancarización e venda de Novacaixagalicia, a entidade resultante da fusión das dúas caixas propias, pois resultou "moi gravosa" para as arcas públicas.

Xoaquín Fernández Leiceaga. | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa, o portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, lembrou que había "voces" que advertían de que a venda nese momento, en 2013, daría "resultados peores" que se se mantiña no ámbito público "algún tempo máis".

E, de feito, foron uns 9.000 millóns de euros públicos os utilizados para sanear a entidade por "apenas mil" da súa venda. "Queremos saber que pasou, porque o pagamos todos os españois", defendeu o socialista na presentación da súa proposta de plan de traballo para a comisión.

A fin de coñecer en detalle ese proceso, o PSdeG pide a comparecencia dos presidentes do FROB durante os procesos de fusión e a venda; da exconselleira de Facenda Elena Muñoz, hoxe á fronte do PP de Vigo; e do conselleiro do Tribunal de Contas que fiscalizou a reestruturación.

"SEGUNDA VIDA"

En paralelo, como sinalou Leiceaga, o obxectivo dos socialistas é que esta "segunda vida da comisión" iniciada a pasada lexislatura permita que pasen polo Pazo do Hórreo "algúns comparecentes" que entón compareceron por escrito.

Trátase do exgobernador do Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez (así como o seu antecesor e o seu predecesor) e da outra exconselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, quen durante a comisión de caixas xa ocupaba o posto de secretaria de Estado de Orzamentos.

Adicionalmente, o deputado socialista pediu información sobre as operacións inmobiliarias das antigas caixas e coñecer o contrato de José Luís Méndez que deu lugar a "unha indemnización suculenta en forma de xubilación".

"NON É A HISTORIA INTERMINABLE"

Exposto todo isto, Leiceaga incidiu en que se abre unha oportunidade para analizar a bancarización e venda das extintas caixas galegas e apelou ao PP para que acepte as demandas da oposición, que coinciden en varios puntos. "Sería un bo xesto", apostilou.

No entanto, deixou claro que a súa pretensión é "partir do feito" e non "deixar tirado" o traballo realizado na anterior lexislatura. "Non é facer unha historia interminable", puntualizou, antes de calcular que o ditame podería estar listo "en seis meses".