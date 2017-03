Joan As Police Woman actuará este xoves na Coruña no ciclo SON Estrella Galicia

A artista Joan As Police Woman actuará este xoves, 23 de marzo, na Coruña no ciclo SON Estrella Galicia. O concerto, para o que xa están á venda as entradas, terá lugar na Playa Club.

Coñecida polas súas colaboracións con Antony and the Johnsons, Rufus Wainwright ou David Sylvian, esta artista presenta o seu quinto álbum de estudo titulado 'Let It Be You', xunto ao multiinstrumentista e cantautor Benjamin Lazar Davis.

Joan As Police Woman celebra unha década de éxitos na música presentando o seu novo e quinto álbum, publicado o pasado 21 de outubro (Bertus). Deste novo traballo, os promotores do concerto afirman que resulta "liberadora". "Unha verdadeira colaboración desde a creación ata a posta en escena", apuntan.

No seu VIII edición, SON Estrella Galicia mantén a súa aposta pola música alternativa coa mestura de estilos diversos e fusión de xéneros. En total, serán máis de 150 concertos en 16 cidades repartidas ao longo do territorio nacional e tamén con directos en Brasil.