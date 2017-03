O PP acepta analizar na comisión de caixas operacións inmobiliarias de Méndez e non ve lóxico repetir comparecencias

O PPdeG aceptará analizar na comisión de caixas o informe da CIG sobre as operacións inmobiliarias do exdirector xeral de Caixa Galicia José Luís Méndez e a súa familia, pois "un obxectivo fundamental" debe ser coñecer a fondo a xestión desa entidade desde antes do inicio da crise; pero previsiblemente rexeitará novas peticións de comparecencias.

Pedro Puy | Fonte: Europa Press

Avanzouno este luns en rolda de prensa o portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, quen, ao ser preguntado sobre as comparecencias expostas polos grupos da oposición, advertiu de que "non ten sentido" que volvan persoas que xa pasaron polo Pazo do Hórreo durante a pasada lexislatura.

A modo de exemplo, subliñou que José Luís Méndez "xa compareceu" e que todos os grupos "puideron preguntarlle todo o que quixeron" entón. O mesmo ocorre, dixo, coa exconselleira de Facenda Marta Fernández Currás, quen respondeu a todas as forzas parlamentarias "por escrito", o que ten a mesma validez.

Pola súa banda, os populares solicitaron a incorporación á comisión dunha decena de documentos novos, que se suman ao "inxente" número de folios procedentes do anterior mandato. Trátase, entre outros, das sentenzas polas indemnizacións millonarias, de datos de preferentes nas extintas caixas galegas e do informe sobre a venda de NCG Banco.

"DATOS E EVIDENCIAS"

Dito isto, Puy Fraga explicou que non se descarta aceptar máis peticións de documentación da oposición, do mesmo xeito que o informe da CIG requirido polo BNG, pero apelou a utilizar a numerosa información recompilada --e as 46 comparecencias xa sustanciadas-- para "chegar a unhas conclusións o máis compartidas posible".

Neste punto, advertiu de que teñen que estar "fundamentadas en datos e evidencias e non en insinuacións de conspiracións do capital global". "O ditame non vai ser unha lista de prexuízos", abundou para reafirmarse en que a comisión debe servir para analizar "con feitos e datos" por que "de dúas caixas" hoxe hai "un banco privado".

RECOMENDACIÓNS CONTAS

Á marxe diso, tras unha reunión co seu grupo parlamentario para abordar o pleno que comeza o martes, o dirixente popular avanzou que exporá 16 propostas de resolución baseadas nas "interesantes" recomendacións do Consello de Contas no seu último informe.

Así, por exemplo, demandará á Xunta medidas para "racionalizar" os recintos feirais --e "mellorar a súa xestión e coordinación"-- e proporá que introduza "discriminacións" na concesión de axudas a concellos para aqueles que non estean ao día no pago a provedores.