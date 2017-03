Detido un individuo por sete furtos cometidos no complexo hospitalario de Ourense

Axentes da Policía Nacional detiveron en Ourense a un home como presunto autor de sete delitos de furto rexistrados no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

Segundo informou a Comisaría de Ourense, os feitos que motivaron a detención sucederon o pasado 9 de xaneiro de 2017 cando un cidadán denunciou a subtracción do seu teléfono móbil mentres se atopaba nunha das habitacións do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, no que se atopa hospitalizada a súa neta menor de idade.

A Policía indicou que cando saíu un momento ao corredor a dar un paseo, sen que quedase ninguén na habitación, observou ao seu regreso que lle faltaban o teléfono que deixara encima da mesilla e a carteira do peto da chaqueta que se atopaba colgada do perchero. Valorou os obxectos en 740 euros.

Unha vez tivo coñecemento destes a Unidade de Delincuencia Especializada e Violenta da Comisaria Provincial de Ourense, e despois de realizar as investigacións pertinentes, foi localizado o teléfono móbil subtraído en propiedade doutra persoa, a cal manifestou que o comprou no mercado negro.

Ademais, recoñeceu ao detido como o autor da devandita venda, segundo sinalaron as mesmas fontes policiais, polo que procedeu a unidade que investiga os feitos, ás 13.40 horas do día 17 de marzo, á detención do presunto autor do furto e da posterior comercialización do celular.

OUTRO SEIS

No entanto, a Policía nas súas pescudas logrou relacionar ao detido con outro seis furtos cometidos no CHUO durante o mes de xaneiro, concretamente; o día 5 deuse a subtracción dunha carteira e un teléfono móbil e o 8, o furto doutra carteira e un móbil.

Mentres, o 9 de xaneiro desapareceu unha carteira e 150 euros en efectivo; o 10 de xaneiro, subtraeuse unha carteira e un anel de ouro; o 19 de xaneiro, outra carteira con documentación; e o 24, unha carteira e 320 euros en efectivo.

A Policía Nacional destacou que todas estas subtraccións leváronse a cabo co mesmo 'modus operandi' en habitacións do complexo hospitalario ourensán.

FURTO AO DESCOIDO

O detido, cuxo modus vivendi é o furto ao descoido, aproveita a ausencia momentánea de pacientes ou familiares da habitación para apoderarse tanto do diñeiro como de calquera efecto que poida vender, principalmente terminais telefónicos.

En varias ocasións foi sorprendido tanto polas vítimas como polos vixiantes do centro hospitalario, aínda que as vítimas non sempre formalizan denuncia, xa que, segundo explica a Policía, en moitas ocasións trátase de persoas que se atopan ingresadas ou con tratamentos de longa duración.

O detido é un home de 44 anos de idade natural de Suíza, ao que lle constan 11 arrestos anteriores. O individuo quedou en liberdade con cargos tras pasar a disposición xudicial.