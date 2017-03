A defensa do home acusado de atropelar mortalmente a un veciño en Cedeira (A Coruña) alegou que se trata dun "accidente" e asegura que "non hai probas" que sosteñan a acusación por asasinato á que se enfronta o seu cliente, polo que considera que é "inxusta" e solicita a súa libre absolución.

A Sección Segunda da Audiencia Provincial da Coruña acolleu este luns a primeira sesión do xuízo contra un construtor cedeirense que terá que responder o atropelo mortal dun veciño co que tiña unha longa inimizade.

A Fiscalía solicita 21 anos de prisión por un delito de asasinato, mentres que a Acusación Particular eleva a pena a 24 anos. Sete homes e tres mulleres foron seleccionados para conformar o xurado que emitirá o veredicto por este suceso. Tras a selección do xurado, as partes realizaron as súas respectivas exposicións. Unha vez realizado este proceso, o xuízo retomarase este martes coa declaración do acusado.

A defensa do proceso considerou "inxusta" a acusación de asasinato á que se enfronta o seu cliente e, ademais, asegura que "non hai probas" que sosteña dita acusación. "Foi un accidente e a coincidencia da inimizade é o que levou a iniciar este proceso xudicial", comentou ao xurado.

Tamén, dirixíndose ao xurado popular, o letrado do procesado, quen en todo momento nega a intencionalidade, destacou que a vítima "estaba obsesionada" co acusado, contra quen chegou a pór ata 80 denuncias.

OS FEITOS

Pola súa banda, a Fiscalía entende que o atropelo foi "intencionado", polo que solicita unha pena de 21 anos de prisión para o home por un delito de asasinato.

Os feitos ocorreron o 10 de agosto de 2012 no paseo marítimo de Cedeira. A vítima camiñaba pola zona sobre as 9.50 horas. O procesado atopábase no coche e viuno pasar pola calzada no mesmo sentido da súa marcha.

Entón, segundo o escrito do Ministerio Público, "variou a traxectoria e arroioulle por detrás sen que a vítima puidese advertilo nin facer nada por evitalo e sabendo que con iso lle ocasionaría a morte ou, cando menos, que esta sería a consecuencia máis probable da súa acción".