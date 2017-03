Amancio Ortega cae ao cuarto posto na lista 'Forbes' dos máis ricos do mundo

O fundador e accionista maioritario de Inditex, Amancio Ortega, descendeu desde o segundo ao cuarto posto na última edición da lista dos máis ricos do mundo que elabora a revista 'Forbes', na que este ano aparecen 25 españois, catro máis que en 2016.

Amancio Ortega o máis rico de España por Forbes 47.600 millóns de euros | Fonte: Europa Press

A pesar de que a fortuna de Ortega incrementouse no último ano un 6,4%, ata 71.300 millóns de dólares (66.290 millóns de euros), o fundador de Inditex viuse superado no ranking polo multimillonario investidor Warren Buffett e o fundador de Amazon, Jeff Bezo.

'Forbes' remarca que Ortega é a persoa "máis rica de Europa", así como do sector do comercio comerciante polo miúdo global. Así, apunta que habitualmente recibe máis de 400 millóns de dólares (372 millóns de euros) cada ano e que con ese diñeiro creou unha carteira inmobiliaria cada vez maior con edificios en Madrid, Barcelona, Londres, Chicago, Miami e Nova York.

Entre os 2.043 'milmillonarios' listados por 'Forbes' na última edición da súa clasificación de grandes patrimonios, ademais de Amancio Ortega aparecen outros 24 españois tras a incorporación de catro novos ricos aos 21 que xa saían na de 2016.

En concreto, tras o fundador de Zara, o segundo maior patrimonio nacional corresponde á súa filla, Sandra Ortega, que baixa do posto 178 ao 209, a pesar de incrementar a súa fortuna ata os 6.700 millóns de dólares (6.230 millóns de euros).

Juan Roig, presidente de Mercadona, mantense como o terceiro español máis rico, aínda que no ranking global descende ao 315, con 5.100 millóns de dólares (4.742 millóns de euros), mentres que Miguel Fluxa (Iberostar) ascende con 3.300 millóns de dólares (3.068 millóns de euros) desde o posto 906 ao 581 en lista global e ata o cuarto na nacional.

A continuación sitúanse o presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, que aparece no posto 549, con 2.900 millóns de dólares (2,697 millóns de euros), e Rafael del Pino y Calvo-Sotelo e Hortensia Herrero, ambos no posto 717 con 2.800 millóns de dólares (2.603 millóns de euros).

O resto do dez primeiros posicións españolas ocúpanas Alicia Koplowitz, posto 814 con 2.500 millóns de dólares (2.325 millóns de euros), Manuel Lao Hernández, posto 867 con 2.400 millóns de dólares (2.232 millóns de euros), e Isak Andic e Helena Revoredo, ambos no posto 939 con 2.200 millóns de dólares (2.046 millóns de euros),

Outros españois na lista 'Forbes' son Daniel Mate, que volve á lista no posto 973 con 2.100 millóns de dólares; Juan Abelló, posto 906, con 2.000 millóns de dólares (1.860 millóns de euros); e Manuel Jove, Jaime Botín e Florentino Pérez, que comparten no posto 1.161, cun patrimonio de 1.800 millóns de dólares (1.674 millóns de euros).

Os seguintes españois no ranking de 'Forbes' de 2017 son Gabriel Escarrer, no posto 1.234 con 1.700 millóns de dólares (1.582 millóns de euros); José Llado Fernández Urrutia e Fernando Roig, posto 1.567 con 1.300 millóns de dólares (1.209 millóns de euros); e Alberto Alcocer, no posto 1.678 cunha fortuna de 1.200 millóns de dólares (1.116 millóns de euros).

Por último, con 1.100 millóns de dólares (1.023 millóns de euros) comparten o posto 1.795 Maria do Piñeiro e Calvo-Sotelo e Leopoldo del Pino Calvo Sotelo, que xa estaban na lista de 2016; Sol Duarella, que debuta por primeira vez no ranking de 'Forbes', e Alberto Cortina e José María Aristrain, que estiveron en anos anteriores pero non na do 2016.