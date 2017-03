Deteñen aos dous presuntos autores de danos e ameazas tras fracturar unha lúa do bus dun equipo en Ribadeo (Lugo)

A Garda Civil detivo aos dous presuntos autores de danos e ameazas despois de fracturar unha lúa do autobús dun equipo de fútbol na localidade de Ribadeo (Lugo).

Segundo informou o Instituto Armado, ás 12,00 horas do domingo na localidade de Ribadeo foron detidos os presuntos autores dun delito de daños e ameazas.

Os feitos foron cometidos ao fracturar a lúa dun autobús na tarde do pasado día 12 o vehículo circulaba polo centro de Ribadeo con compoñentes dun club de futbol da capital luguesa tras finalizar o encontro entre o Ribadeo C.F. e ese equipo.

As ameazas, segundo concretaron as mesmas fontes, foron realizadas por un dos dous individuos detidos aos ocupantes do autobús atacado.

As persoas detidas foron postas a disposición xudicial, segundo confirmou a Garda Civil.