O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, e o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, ratificaron a boa sintonía entre ambas as administracións tras un encontro co xefe do Executivo, Alberto Núñez Feijóo, no que o tamén líder do PP ourensán subliñou a "dispoñibilidade" da institución provincial para "axilizar" a posta en marcha do transporte metropolitano en Ourense e a súa área.

Baltar e Feijóo | Fonte: Europa Press

Nun escenario no que a Xunta e o Concello de Vigo, con Abel Caballero (PSOE) á fronte, protagonizan un enfrontamento pola cuestión do transporte metropolitano, Rueda agradeceu, en declaracións aos medios, a "disposición" da Deputación de Ourense a "implicarse" en asuntos de calado como este e de cooperar coa Administración autonómica.

Tamén Baltar remarcou que a Deputación é "unha administración colaboradora" e explicou que, no encontro, que se prolongou case dúas horas e media, abordáronse os avances dados grazas a convenios subscritos para cuestións como os accesos ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), chamado a "converterse nun dos hospitais de vangarda de España".

Así mesmo, os dirixentes provincial e autonómicos analizaron os resultados de convenios para a mellora de centros educativos ou a "aposta imprescindible" polo plan termal provincial que, a día de hoxe, "atópase xa nun 50 por cento executado".

Ao tempo, Baltar avanzou a firma de dous novos convenios "nas próximas semanas", un deles ligado tamén á mellora dos centros educativos (por un importe de 600.000 euros), dos que Xunta e Deputación porán 300.000 euros en cada caso, respectivamente; e outro coa Secretaría Xeral para o Deporte.

Este segundo convenio permitirá activar un plan de infraestruturas deportivas por un importe dun millón de euros no que, cada unha das administracións implicadas achegará 500.000 euros.

ENTRADA DO AVE

Baltar relatou que, durante o encontro, pasouse "revista" a outros asuntos como o impulso á declaración da Ribeira Sacra como Patrimonio Mundial da Unesco.

"Analizamos a situación procedimental na que se atopa na Consellería de Cultura, previo ao comezo do expediente para a declaración de ben de interese cultural (BIC) dos terreos que formarán parte desa declaración de Patrimonio Mundial", indicou.

Na cita tamén se abordaron recoiro cuestións "de carácter social", a entrada do AVE en Ourense -Fomento rectificou no seu día e garantiu que se construirá a variante de Ourense da liña de alta velocidade- e a execución de melloras na estación de esquí de Manzaneda.

"VONTADE DE IMPLICARSE"

Rueda subliñou que esta foi "unha reunión moi frutífera" na que se abordaron asuntos "moi concretos" e incidiu na "colaboración" coa Deputación en cuestións que afectan aos 92 concellos ourensáns.

"Son temas estratéxicos para a provincia, que tamén interesan á Xunta e hai que facer unha valoración moi positiva porque eran asuntos que, ou ben xa están en marcha, ou son propostas que traía o presidente da Deputación de Ourense e nos que a colaboración do Goberno galego era posible", resumiu.

Por último, trasladou que "hai que agradecer moitísimo" á institución provincial a súa vontade de "implicarse" en asuntos que inicialmente poderían ser "de competencia autonómica" pero que, para a súa execución, necesitan que a Deputación "tamén estea presente". Como exemplo, aludiu ao transporte metropolitano, ou a asuntos ligados co turismo e infraestruturas.