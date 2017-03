A Eurocámara debaterá, por petición do BNG, a denuncia de "persecución" aos emigrantes galegos retornados por parte de Hacienda. Farao na Comisión de Peticións do Parlamento Europeo o vindeiro mércores, 22 de marzo, ás 11,15 horas.

Segundo informou o BNG este luns a través dun comunicado, piden que a Comisión Europea pronúnciese sobre a "mala xestión" das institucións do Estado español no que respecta ás persoas que emigraron desde Galicia a Estados membros nos anos 40, 50 e 60.

En concreto, o partido nacionalista, xunto á Plataforma de Emigrantes retornados da comarca de Vigo --integrada na Coordinadora Nacional Galega de Emigrantes Retornados--, reclama que a institución europea "inste o Goberno español a cumprir os convenios bilaterais asinados con Estados membros da UE, eliminar os expedientes abertos e cambiar a normativa tributaria".

Desta forma, apuntou o BNG, deberíase recoñecer o mesmo status entre as pensións de orixe estranxeira e as españolas, "dado que a Seguridade Social, tanto dos Estados Membros como do Estado español, é a encargada de abonar as pensións".

Finalmente, a portavoz do BNG en Europa, Ana Miranda, lembrou que a Comisión de Peticións solicitou un informe específico á Comisión de Economía do Parlamento Europeo sobre o "acoso masivo de Hacienda a tantos miles de emigrantes retornados".