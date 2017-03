Afundación, a Xunta e o Centro Pen convocan o XV premio de Poesía

Afundación, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e o Centro Pen de Galicia convocan a XV edición do Premio de Poesía Afundación, coincidindo coa conmemoración, este martes, do Día Mundial da Poesía.

O obxectivo deste premio é "recoñecer libros de poemas escritos en lingua galega", segundo sinala a fundación galega nun comunicado. Ademais, precisa que as persoas interesadas en participar poderán presentar obras inéditas ata o 29 de setembro do presente ano.

O xurado calificador estará constituído por cinco persoas de prestixio no ámbito literario e como presidente exercerá o titular do Centro Pen de Galicia, Luís González Tosar. A súa decisión farase pública a través dos medios de comunicación no último trimestre deste ano.

O galardón nace no ano 2002 a instancias do Pen Club de Galicia e de Afundación "co obxectivo de reforzar a imprescindible produción poética en galego e continuar o enriquecemento da creación cultura galega actual", segundo explican os organizadores.