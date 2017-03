A conselleira do Mar, Rosa Quintana, cualificou o 'brexit' como un novo "reto" e unha "ocasión ideal" para revisar o principio de estabilidade relativa como criterio de repartición dos Totais Admisibles e Capturas (TACs) e cotas.

Quintana nunhas xornadas sobre o cerco | Fonte: Europa Press

Así o reiterou en clausúraa do I Xornada sobre a Pesca de Cerco, organizada pola Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga). Nela, apuntou que as situacións que se tiveron en conta para adoptar eses principios "cambiarán". "O que nos permitirá poder obter beneficios importantes para o futuro de todo o sector pesqueiro galego", expuxo.

Na súa intervención, destacou que esta frota incrementou as súas descargas nun 51% desde o ano 2013, pasando de 34.000 toneladas a 52.000 no ano 2016. Ademais, expuxo que, neste período, tamén aumentou a facturación nun 15% logrando os 36 millóns de euros en 2016 fronte aos 31 millóns de euros de 2013.

Por outra banda, a conselleira do Mar aludiu ao "esforzo" realizado por esta frota e outras no desenvolvemento da súa actividade. Tamén apuntou "á mellora das posibilidades de pesca para todas as frotas en conxunto", o que situou como "un dos eixos fundamentais da administración galega nesta lexislatura".

Na súa intervención, sinalou tamén que o aumento das cotas de pesca "radica na necesidade de variar a repartición de cotas establecido mediante o mal chamado principio de estabilidade relativa".

ARGUMENTOS SOCIOECONÓMICOS

Para iso, considerou necesario "contar con sólidos argumentos técnicos, socioeconómicos e ambientais e cunha estratexia xurídica firme que permita centrar a acción legal nun obxectivo claro e factible de conseguir".

Neste sentido, puxo como exemplos de incoherencia co principio de estabilidade relativa a premisa de descartes cero que establece a Política Común de Pesca (PCP) e a "ineficiencia" dalgúns Estados membros no uso das cotas asignadas.

Por iso, valorou o 'brexit' como unha "ocasión" para revisar o citado principio de estabilidade. "As situacións que se tiveron en conta para adoptar eses principios cambiarán o que nos permitirá poder obter beneficios importantes para o futuro de todo o sector pesqueiro galego", sinalou.

Na clausura desta xornada, a conselleira sinalou que a Xunta traballará en diferentes vías, entre elas a mellora da xestión das cotas no ámbito interno e o fomento dunha distribución anual o máis equitativa en termos de comercialización.