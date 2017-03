A banda canadense The Sadies actúa este venres en Santander da man de SON Estrella Galicia

O cuarteto canadense The Sadies actúa este venres, 24 de marzo, en Escenario Santander da man de SON Estrella Galicia, onde presentará o seu novo álbum, titulado 'Northern Passages'.

The Sadies | Fonte: Europa Press

Unha música flexible e versátil, que non entende de reciclaxes e que mestura con mestría estilos como o rockabilly, a psicodelia e o bluegrass. Desde a súa aparición en 1998, The Sadies deron cobertura tanto en estudos como no escenario a artistas da talla de Neko Case, Jon Spencer, Jon Langford ou Andre Williams.

Esta banda canadense, liderada polos irmáns Dallas e Travis Good, leva desde 1998 (tras o seu desembarco e debut nas filas do selo de Chicago Bloodshot) insuflando elegancia a un legado que remite aos seus paisanos The Band.

Con John Doe gravaron 'Country Club' (2009), disco de versións do xénero vaqueiro. Logo sacaron 'Darker Circles' (2010), especie de continuación de 'New Seasons' (2007): non en balde, en ambos colaborou na produción e composición Gary Louris, de The Jayhawks, quen achegou ao son uns apliques de frescura e profundidade que ían de Johnny Cash a The Shadows e de aí ás músicas pre-Beatles que coagularon no rock'n'roll.

A finais de 2013 publicaron, 'Internal Sounds' (Yep Roc), seguido en abril de 2014 por un álbum asinado a medias con Gordon Downie (The Tragically Hip). En febreiro de 2017 publicaron 'Northern Passages', que gravaron no inverno de 2015 no soto da casa paterna dos irmáns Good.

Na súa VIII edición, SON Estrella Galicia mantén a súa aposta pola música alternativa: aquela que mestura estilos diversos, fusiona xéneros e crea tendencia sen esquecer os clásicos. Un ciclo anual que vai contar con máis de 150 concertos en 16 cidades repartidas ao longo do territorio nacional e tamén con directos alén do charco, en Brasil.