O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, erixiu este luns ás persoas con discapacidade intelectual en persoas "con distintas capacidades, que poden achegar moito á sociedade" e das que hai "moito que aprender".

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela (dereita) | Fonte: Europa Press

A través dun comunicado sobre unha visita ás instalacións de Amicos en Ribeira (A Coruña), Rey Varela salientou o "compromiso" da Xunta coas persoas con discapacidade e as súas familias.

E é que, segundo as palabras do titular de Política Social, a discapacidade debe ser abordada desde a perspectiva de "a igualdade, a non discriminación, a accesibilidade e a acción positiva".

"Non se trata tanto de que as persoas con distintas capacidades adáptense para integrarse na sociedade, senón que é esta a que as ten que incluír", remachou, non sen lembrar que a Xunta aumentou ata 60 o pasado ano o número de prazas concertadas nos centros de Amicos.