Santiago conta xa cun orzamento definitivo ao finalizar o prazo de exposición pública

O Concello de Santiago conta xa cuns orzamentos definitivos ao terminar o pasado 14 de marzo o prazo de exposición pública, durante o que se poden presentar alegacións.

Santiago aproba os seus orzamentos en pleno | Fonte: Europa Press

Así o confirmou o Goberno local este luns nun comunicado, no que tamén explicou que neste período de 15 días houbo "unicamente unha alegación que foi retirada posteriormente pola persoa que a presentou" e, por tanto, as contas definitivas publicaranse nos próximos días no Boletín Oficial da Provincia (BOP).

En canto aos orzamentos, o concello destacou que "son resultado dun proceso de negociación cos grupos da oposición" e que "teñen catro eixos fundamentais". Trátase de "continuar incidindo nas políticas sociais e o mantemento, ademais de apostar pola Compostela cultural e a Compostela verde", engadiu.

En canto ás políticas sociais, o Goberno local manterá a dotación para a ordenanza da renda básica 'Compostela +' e incrementará a partida para o servizo de axuda no fogar nun 14 por cento.

Así mesmo, Raxoi informou de que, para continuar cos programas de atención a persoas sen teito e de emerxencia social, incorporouse unha partida para reformas e adquisición de mobiliario para catro pisos de propiedade municipal situados en Fontiñas.

ORZAMENTO CULTURAL MÁIS ELEVADO

En paralelo, o Goberno compostelán tamén seguirá "avanzando na redución da brecha existente entre a Compostela urbana e rural". Para iso, incorporáronse novos investimentos, como é o caso dunha partida de 20.107 euros en sinalización no rural.

No ámbito cultural, destacou que se trata do orzamento municipal máis elevado nesta área do últimos cinco anos, cun incremento global do 14 por cento. Así, resaltou o incremento da achega ao Auditorio, cunha partida de 175.000 euros (sobe un 16%).

COMPOSTELA VERDE

O Goberno local tamén subliñou o incremento orzamentario no ambiental, pois a partida crece un 10,5 por cento máis que o ano anterior, que é, á súa vez, a máis elevada desde 2009.

Entre as actuacións nesta área, incluíronse o parque infantil Outeiro do Sar, por 145.200 euros; a instalación de cubertas en catro parques infantís, por 200.000 euros; a renovación do parque infantil Pablo Iglesias (Vite), por 80.000 euros; e dous carreiros peonís no Sar, por valor de 50.000 euros cada un.

Outra liña de traballo será a renovación da iluminación pública, cun orzamento superior aos 1.700.000 euros, co que será "máis respectuoso" co medio ambiente e "máis eficiente" enerxéticamente.