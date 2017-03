A Deputación de Pontevedra sumar ao Día da Síndrome de Down e ao Día para a Eliminación da Discriminación Racial

A Deputación de Pontevedra sumarase este martes, 21 de marzo, tanto ao Día Mundial da Síndrome de Down, co obxectivo de "reivindicar a construción dunha sociedade máis inclusiva", como ao Día Internacional para a Eliminación da Discriminación Racial, que este ano se dedica en particular aos migrantes e refuxiados.

En relación ao primeiro destes eventos, a institución provincial destacou a súa aposta por "recoñecer as diferenzas, e atendelas para atopar posibilidades de estar en sociedade e configurar unha vida máis xusta, equitativa, plural e democrática". Así, este martes a deputada Digna Rivas participará ás 20,00 horas no acto de Down Galicia organiza en Pontevedra.

Neste ámbito, a Deputación lembrou que tamén impulsa programas polos que, entre outras actividades, persoas con Síndrome de Down e diversidade funcional poden participar nos campamentos da Lanzada, en actividades de lecer e tempo libre mediante o programa 'En ruta coa Depo', e acceder a un posto de traballo a través de 'Depoemprega' e de bolsas de traballo.

Doutra banda, a presidenta provincial, Carmela Silva, condenou "a situación de racismo e xenofobia que viven os migrantes e os refuxiados" e animou á poboación a "loitar polos dereitos humanos a fin de ser unha sociedade decente"; un marco no que a Deputación se uniu á celebración do Día Internacional para a Eliminación da Discriminación Racial.

Esta iniciativa de Nacións Unidas dedícase este ano "sobre todo aos migrantes e refuxiados", por ser unha "parte da poboación cunha maior desprotección" e contra os que, manifestou a presidencia da Deputación, diríxense "a discriminación e os delitos de odio".

En todo caso, este día "non só pretende concienciar acerca da secuela que supón o racismo, senón, e moi especialmente, animar ás persoas a apoiar accións na súa vida cotiá que sirvan para defender os dereitos humanos dos demais", subliñou Silva, que ve necesario "promover unha educación inclusiva e respectuosa coa diversidade étnica e racial".