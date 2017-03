A Cidade da Cultura albergou este luns a firma do acordo no que Xunta e universidades pon "a primeira pedra" para reformar o mapa de titulacións da comunidade. O obxectivo é impulsar novos títulos que respondan "as demandas da sociedade" e "redefinir e fusionar titulacións" co mandato da "coordinación e a cooperación".

"Empezamos a andar o camiño cun bo principio, aínda que ten que ter un bo final", constatou o xefe do Executivo, Alberto Núñez Feijóo, nun acto protocolario no que nin o presidente, como tampouco os reitores, nin o titular da carteira autonómica de Educación, Román Rodríguez, fixáronse prazos para pechar o novo mapa de titulacións.

Con todo, en anteriores declaracións públicas, o conselleiro si avanzara que o obxectivo era realizar modificacións "en dúas velocidades", con criterios para actuar "a curto prazo" (pensando na oferta do curso 2018-2019) e, en paralelo, establecendo parámetros para determinar unha planificación "con tranquilidade pero sen pausa" da nova oferta.

Este luns os intervenientes, Feijóo e os reitores da Universidade da Coruña, Julio Abalde; Vigo, Salustiano Mato; e Santiago, Juan Viaño, coincidiron en apelar á "cooperación intelixente" --como a definiu o reitor vigués--. O reto plasmouno o seu colega compostelán, quen subliñou a importancia de mellorar para poder "competir" non tanto entre o tres universidades galegas senón no "sistema universitario mundial".

