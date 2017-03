O PSOE espera chegar a un acordo co goberno local para incorporar axudas ao comercio coruñés

O portavoz do grupo municipal socialista no Concello da Coruña, José Manuel García, confía en chegar a un acordo co goberno local para incorporar axudas ao comercio coruñés, segundo informa tras unha reunión coa Federación Unión de Comercios Coruñesa (FUCC).

Reunión do PSOE coa Federación Unión de Comercios Coruñesa | Fonte: Europa Press

Nun comunicado, asegura que este encontro responde "o compromiso anunciado nas últimas semanas polo PSOE relativo á defensa dos convenios e subvencións municipais que fan posible a actividade de entidades sociais, culturais, deportivas e comerciais da cidade".

Respecto diso, sinala que trasladou aos comerciantes a intención do grupo socialista de lograr acordos co executivo municipal "para introducir as subvencións ao comercio no primeiro modificativo do orzamento de 2017".

"Se non é posible, o PSOE tentará sumar votos no pleno para lograr este obxectivo que permite ao sector desenvolver actividades de apoio e promoción", engade sen descartar a procura de acordos cos grupos da oposición.