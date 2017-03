A portavoz de En Marea no Congreso, Alexandra Fernández, manifestou este luns a oposición do seu grupo á designación de Fernando Montes Ponce de León como presidente da Comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF) a instancias do Ministerio de Fomento.

Trátase, tal e como avanzou o diario dixital 'Praza Pública', dun enxeñeiro e profesor universitario experto en sinalización ferroviaria que defendeu na comisión técnica creada tras o sinistro de Angrois que os sistemas de seguridade existentes "eran adecuados".

Así pois, unha vez coñecida a aposta de Fomento para a CIAF, que pasará o martes pola Cámara baixa, En Marea xa deixou claro o seu rexeitamento. "Entendemos que este candidato non cumpre os requisitos básicos de imparcialidade", argumentou Fernández.

E é que, tal e como recalcou, a súa participación previa en investigacións ferroviarias e as súas declaracións en sentido contrario ao demandado polo Parlamento europeo e á investigación xudicial en curso polo accidente do Alvia demostran que "non cumpre coa imparcialidade que require o cargo".