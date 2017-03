'Spinway' abre o seu prazo de inscrición nunha 2ª edición que combina a tradición do Camiño co talento emprendedor

O programa internacional 'Spinway' abre o prazo de inscrición na súa segunda edición na que combina a tradición propia do Camiño de Santiago co talento emprendedor, axudando aos mozos a pór en marcha as súas empresas a través dunha vivencia que porá a proba a súa resistencia, coñecemento e capacidade de cooperación.

A iniciativa, con inscrición gratuíta e que cubrirá gastos de aloxamento e manutención aos participantes, xorde da colaboración entre a USC, RedEmprendia, Organismo Internacional da Mocidade para Iberoamérica e o Instituto de Mocidade.

"Con Spin Way terás o apoio de mentores para perfeccionar o teu modelo de negocio e o teu pitch. Ademais, participarás nunha experiencia única con universitarios e universitarias de toda a rexión iberoamericana, durante a cal serán fundamentais a túa fortaleza e a túa capacidade de traballo en equipo", sinala a organización.

A iniciativa realizarase entre o 7 e o 11 de setembro e está destinada a estudantes de último ano de grao, de doutoramento ou posgrao nalgunha universidade da rexión iberoamericana e que presenten un modelo de negocio innovador e con potencial de crecemento.

As 100 propostas seleccionadas para esta edición contarán coa axuda dun mentor persoal para mellorar o seu modelo de negocio, recibindo "feedback de alto valor" para perfeccionar a súa idea.

Entre elas, elixiranse os finalistas que viaxarán a Santiago de Compostela "para vivir a aventura Spin Way". O itinerario axustarase ao percorrido tradicional do Camiño de Santiago durante os últimos 106 quilómetros do Camiño Francés.

O día antes de comezar o Camiño de Santiago haberá un taller preparatorio no que se darán algunhas recomendacións para seguir a ruta e abordaranse cuestións crave para a identificación de impactos sociais, económicos e ambientais para os emprendedores e emprendedoras finalistas.

Durante a ruta, os participantes recibirán unha preparación especializada de cara á Pitch Competition que se celebrará como punto final do programa.