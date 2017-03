A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, destacou que a formación nacionalista foi capaz de "redefinir" o seu proxecto e xerar ao seu ao redor unha "corrente importante de simpatía" nos últimos meses polo que confiou que a súa XVI Asemblea Nacional sirva para "relanzar o nacionalismo".

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, en rolda de prensa | Fonte: Europa Press

Así se pronunciou a líder do Bloque este luns en declaracións aos medios, aos que trasladou que o plenario que terá lugar este fin de semana na Coruña supón "un reto importante" para o BNG como organización, que iniciou "hai un ano un tempo novo", con "reflexións sobre que cousas funcionaron e cales non".

"Rectificamos, soubemos readaptarnos e redefinir o proxecto, xerar ao noso ao redor unha corrente importante de simpatía e tamén conseguimos unir máis a organización, cohesionala", sinalou para asegurar que hoxe o Bloque é "un proxecto sólido" capaz de dar "a alternativa".

Todo iso, indicou, nun momento no que Galicia atravesa "un momento crítico" ante o que, na súa opinión, "é importante que haxa alternativas sólidas e solventes" coa "seriedade que require a política". Neste contexto, destacou que o Bloque celebrará un "debate intenso" para "relanzar o nacionalismo".

PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS

Neste plenario, o BNG debaterá tamén o documento cos seus principios organizativos. No texto, ao que tivo acceso Europa Press, o BNG lembra o seu carácter asembleario e, como "expresión unitaria do nacionalismo", recoñece a existencia de "diversas tendencias políticas no seu seo a través de estrutúraa frontista" aínda que lembra que a adscrición no Bloque é individual.

Con todo, o documento elaborado polo Consello Nacional saínte precisa que a existencia de distintos colectivos na fronte está "subordinada" ao funcionamento do Bloque como unha organización "unitaria" con vocación de permanencia.

Así mesmo, lembra que a Asemblea Nacional que terá lugar este fin de semana na Coruña será a encargada de elixir a 50 dos 100 membros do que será o novo máximo órgano de decisión entre asembleas --a outra metade elíxena as asembleas comarcais--, así como á nova executiva --que terá 19 membros-- e á portavoz nacional que, previsiblemente, será a actual líder da formación, Ana Pontón, quen lidera a proposta de candidatura presentada por el Consello Nacional saínte.

INFORME DO CONSELLO NACIONAL

Pola súa banda, no seu informe o Consello Nacional lembra o camiño andado polo BNG desde a súa XV Asemblea Nacional celebrada en febreiro de 2016. Así, tras lembrar que as eleccións xerais de xuño do ano pasado certificaron as "peores previsións", con só 44.902 votos obtidos, sinala que os 120.000 apoios das autonómicas serviron de "estímulo para consolidar a recuperación política e electoral do nacionalismo".

Precisamente, tras estes comicios autonómicos, o Consello Nacional destaca no seu informe, ao que tivo acceso Europa Press, que se produciu "un importante incremento das persoas afiliadas". Neste sentido, sinala que, desde a pasada cita asemblea tivo 400 novas afiliacións, así como a integración da Frente Obreira Galega (FOGA).

Ademais, entre outras cuestións, o máximo órgano de decisión entre asembleas da conta da situación financeira da formación. Así, explica que dos 4,2 millóns de euros que debía en 2013 pasará a terminar o ano 2017 cunha débeda inferior ao millón de euros.