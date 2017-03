Universidades e Xunta buscan redefinir e fusionar titulacións e crear novos títulos en coordinación

A Cidade da Cultura albergou este luns a firma do acordo no que Xunta e universidades poñen "a primeira pedra" para reformar o mapa de titulacións da comunidade. O obxectivo é impulsar novos títulos que respondan "as demandas da sociedade" e "redefinir e fusionar titulacións" con oferta multiplicada, sempre baixo o mandato da "coordinación e cooperación" que permita ser máis "competitivos".

Firma do acordo dos criterios da reforma de titulacións do SUG | Fonte: Europa Press

"Empezamos a andar o camiño cun bo principio, aínda que ten que ter un bo final", constatou o xefe do Executivo, Alberto Núñez Feijóo, despois de asinar o documento para a redefinición dos principios reitores da planificación da oferta académica no Sistema Universitario Galego (SUG) ata o curso 2020-2021.

O obxectivo é que o borrador do mapa estea en xullo e o reto, remarcou Feijóo, articular o sistema de forma "harmónica" para lograr "universidades especializadas, colaborativas e internacionalizadas". Ao seu xuízo, "para ser grande e forte" a día de hoxe é preciso "cooperar e articular grandes unidades, sexan políticas, administrativas, económicas ou universitarias".

Este luns todos os interviñentes, Feijóo e os reitores da Universidade da Coruña, Julio Abalde; Vigo, Salustiano Mato; e Santiago, Juan Viaño, coincidiron en apelar á "cooperación intelixente" --como a definiu o reitor vigués--.

O reitor da universidade coruñesa incidiu na necesidade de, tras os pasos dados e a adaptación do Plan Bolonia, axustarse agora a cuestións como "a revolución tecnolóxica" e as novas profesións que esixe a sociedade. Para iso, apelou a "coordinarse" desde "a lealdade".

"Cremos que esa é a forma na que debemos servir ao pobo de Galicia, cun sistema moderno, actualizado, sensible, que dea resposta aos retos que a sociedade galega ten por diante", sentenciou.

"A PRIORIDADE, TRABALLAR"

Salustiano Mato apelou á "cooperación intelixente" e subliñou que, co acordo subscrito este luns, as universidades evidencian que o "acordo é posible" para mellorar a educación superior pública e responder as demandas da sociedade.

Cunha cita de Roosevelt, o reitor da USC apelou a cooperar para competir internacionalmente, a optimizar recursos e recuperar a confianza nas capacidades das universidades galegas. "A prioridade é pór á xente a traballar", parafraseou, convencido de que todas as decisións deben adoptarse baixo o marco dun debate "serio, sosegado e transparente".

PLANIFICACIÓN CONXUNTA E "MANTER O TAMAÑO" DO SUG

O acordo subscrito aposta pola coordinación e fixa como principios básicos da ordenación universitaria a "planificación conxunta da oferta" do SUG entre a Xunta e as universidades, así como "manter o tamaño" do sistema.

Para a verificación das novas titulacións recóllense unha serie de requisitos e apélase á xustificación da demanda "baseada en evidencias, dos perfís profesionais a cubrir e as competencias a desenvolver e da relación coa contorna social.

Tamén se aposta pola participación de axentes externos na concepción e desenvolvemento do título, e polas prácticas "garantidas" para o alumno.

En canto ás prioridades para os novos graos e máster do SUG, incídese en axustarse á demanda e á implantación de titulacións que encaixen na especialización dos campus: na UDC (Campus Innova e da Sustentabilidade --A Coruña-- e Campus Industrial, en Ferrol); USC (Campus Vida e da Cidadanía --Santiago--, e Campus Terra, en Lugo); e Uvigo (Campus do Mar --coordinado pola UVigo--, Campus Tecnolóxico --Vigo--, Campus da Auga --Ourense-- e Campus Crea --Pontevedra--.

TITULACIÓNS SINGULARES E GRAOS INTERUNIVERSITARIOS

Feijóo tamén incidiu na importancia de determinar os títulos de grao "singulares" para o SUG. Para iso, as titulacións deben atender a unha serie de criterios, como ser imprescindible para a formación de recursos humanos especializados que permitan dar cobertura ás necesidades do sistema educativo non universitario da comunidade.

Outros criterios son ter "unha estrita vinculación coa especialización do campus no que se imparte e constituír unha parte esencial das liñas estratéxicas desa especialización", os estudos da lingua galega e estar "directamente vinculados aos sectores considerados estratéxicos pola Xunta".

Por outra banda, fomentarase a oferta de títulos de grao interuniversitarios entre as universidades do SUG ou entre estas e as universidades de fóra do sistema.

Esta medida aplicarase preferentemente, e de acordo coas universidades implicadas, a títulos "duplicados ou cunha alta porcentaxe de solapamento en contidos e materias", cando polo menos un deles non alcance o alumnado mínimo requirido pola normativa vixente.

FUSIÓN E REDEFINICIÓN

No caso en que unha mesma titulación sexa ofertada en máis dunha universidade do sistema, e non estea afectada por un plan de viabilidade que impida a reorganización dos estudos por afectar a outras titulacións coas que comparte o plan de estudos, tentarase "diversificar a oferta global".

Deste xeito, proponse accións para "diversificar a oferta" mediante orientacións, adecuar a oferta global ás demandas da sociedade galega e avanzar na homoxeneización de contidos e competencias nos dous primeiros cursos "favorecendo o recoñecemento mutuo co fin de facilitar a mobilidade dentro do SUG".

As novas propostas da oferta formativa deberán "adaptarse ás necesidades da sociedade".

Por último, para "racionalizar" a oferta dos máster, esíxese o cumprimento dos mínimos de matrícula determinados na normativa vixente.

Con todo, de forma excepcional, quedarán eximidos do cumprimento dos mínimos de matrícula establecidos na normativa vixente as titulacións vinculadas directamente cunha liña de investigación de acreditada excelencia a nivel internacional, ou vinculadas cos centros singulares de investigación e agrupacións estratéxicas consolidadas definidos pola Xunta ou aquelas vinculadas aos sectores considerados estratéxicos polo Goberno da comunidade.

DECLARACIÓN DE INTERESE DE ENXEÑARÍA BIOMÉDICA

No ámbito de titulacións, precisamente, o Consello de Goberno da Universidade de Vigo aprobou a declaración de interese da implantación no curso 2018-2019 do grao en enxeñaría biomédica, e no curso 2019-2020 do grao en deseño e creación. O primeiro destes graos terá que ter as súas memorias redactadas en xullo, e poderase impartir "unha vez superados todos os trámites requiridos".

Ademais, o Consello tamén deu luz verde para 2018-2019 dos másteres en biodiversidade terrestre e xestión do medio natural; en metodoloxías xenómicas e xenéticas; en enxeñaría de sistemas aéreos non tripulados; en especialización, investigación e innovación en educación infantil e primaria; en social media management; en creación de contidos dixitais, e en economía.

De face ao curso 2019-2020, mostrouse favorable a impartir un máster en ciencia e tecnoloxía do espazo, e outro en enxeñaría aeronáutica.

Ademais, o Consello acordou pór en vigor o próximo curso o programa conxunto de estudos oficiais de grao en turismo e grao en xeografía e historia no campus de Ourense; e empezar a impartir en Pontevedra o máster universitario en deseño e dirección creativa en moda, en substitución do título propio de deseño téxtil e moda.