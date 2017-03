Xulgan a unha muller acusada de vender heroína preto dun centro de desintoxicación en Vilagarcía

Este martes ás 10,00 horas na Sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra terá lugar o xuízo contra unha muller acusada de vender heroína nas inmediacións dun centro de desintoxicación en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

A Fiscalía solicita que a muller sexa condenada a sete anos e seis meses de prisión, ademais de pagar unha multa. En concreto, esta causa procede do Xulgado de Instrución nº3 de Vilagarcía.

Tal e como relata a Fiscalía no escrito de acusación, a acusada, que responde á identidade SM.M.M. e carece de antecedentes penais, foi sorprendida o pasado 9 de marzo de 2015 por axentes da Policía Nacional nas inmediacións do centro SPAD de Vilagarcía portando 22 bolsas de plástico que contiñan heroína con "a clara intención de destinalas á venda a terceiros".

Dita sustancia, indicou a Fiscalía, no mercado ilícito acadaría un valor de 535,13 euros.

Así mesmo, sobre as 18,00 horas do mesmo día, rexistrouse o domicilio da muller, co seu consentimento, situado na localidade de Vilagarcía. Alí incautáronse unha balanza de precisión, unha bolsa de plástico contendo 39 bolsas de tamaño pequeno de plástico transparente con peche hermético e outra bolsa de plástico con 59 bolsas de tamaño pequeno das mesmas características.

Por todo iso, a Fiscalía solicita as penas de sete anos e seis meses de prisión, multa de 2.000 euros e comiso das sustancias.