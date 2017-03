O cupón do ONCE reparte 200.000 euros na provincia de Lugo e o 'Super Once' deixa 3.000 euros no Porriño

O cupón do ONCE repartiu 200.000 euros en Lugo, en 10 cupóns premiados con 20.000 euros cada un no sorteo do pasado domingo, 19 de marzo de 2017.

O vendedor do ONCE Jonatan Díaz Remigio é quen repartiu os 200.000 euros na súa ruta de venda que comprende Burela e localidades limítrofes, onde levou a sorte a varios dos seus clientes habituais, segundo informa a organización.

O cupón do ONCE do pasado domingo 19 de marzo, dedicado as Fallas de Valencia, tamén deixou premios en Andalucía e na Comunidade de Madrid.

Ademais, un premio de 3.000 euros do 'Super Once' caeu no Porriño (Pontevedra), que repartiu a vendedora do ONCE Sonia Álvarez Pascual desde a súa ruta de venda no Polígono das Gándaras, onde vendeu un boleto con premio da categoría 7 de 7, no sorteo do 19 de marzo.