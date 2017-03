Regresa á súa casa o veciño que buscaban no Irixo (Ourense)

O home de 42 anos veciño de Trabazón, no concello ourensán do Irixo, que buscaban o luns, regresou pasada a medianoite deste martes á súa casa.

Segundo informou a Europa Press fontes da Guardia Civil, o home regresou sobre as 00,30 horas deste martes á súa vivenda "en perfecto estado".

O luns habilitouse un dispositivo de procura deste home, que padece unha discapacidade mental grave e estaba desaparecido desde as 19,00 horas. Axentes do Instituto Armado e cans do Servizo Cinolóxico participaron nas tarefas de rastrexo.