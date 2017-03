Os estranxeiros afiliados á Seguridade Social en Galicia crecen un 1,6% en febreiro ata os 29.543

O número medio dos afiliados estranxeiros á Seguridade Social en Galicia alcanzou os 29.543 en febreiro, o que supón un crecemento interanual do 1,6 por cento (464 máis), segundo informa o Ministerio de Emprego e Seguridade Social. Con respecto ao mes anterior o aumento foi do 1,03% (300 cotizantes máis).

Un traballador estranxeiro no seu posto de traballo | Fonte: Europa Press

Por réximes, dos 29.543 cotizantes estranxeiros en Galicia, un total de 18.532 pertencen ao Xeneral; 1.084, ao Agrario; 3.100, ao de Fogar; 1.169, ao de Mar; e 5.658 son autónomos. Do total, 16.870 son homes e 12.673, mulleres.

Do total, 13.564 proceden de países da Unión Europea, e os outros 15.979 de zonas de fóra da UE. No caso dos primeiros, destacan os 6.912 cotizantes de Portugal; 2.676, de Romanía; e 1.194 de Italia. De fóra da Unión, resaltan os 1.754 de Brasil; 1.565 de Marrocos e 1.472 de China.

Por provincias, dos 29.543 cotizantes estranxeiros afiliados en Galicia, 10.780 corresponden á da Coruña; 10.250, á de Pontevedra; 4.540, á de Lugo; e 3.972, á de Ourense.

DATOS TOTAIS

En total en España, a Seguridade Social gañou 14.663 cotizantes estranxeiros en febreiro, un 0,8% en relación ao mes anterior, ata situarse o número de inmigrantes en alta en 1.702.248 ocupados, informou este martes o Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

Con este avance, a afiliación de estranxeiros á Seguridade Social regresa a terreo positivo tras perder máis de 24.000 cotizantes durante o primeiro mes do ano.

Do total de estranxeiros en alta na Seguridade Social ao finalizar febreiro, 1.418.765 cotizaban ao Réxime Xeral; 279.504 ao de Autónomos; 3.816 ao do Mar, e 163 ao do Carbón. En termos interanuais, a afiliación de estranxeiros aumentou o pasado mes de febreiro en 89.567 persoas (+5,5%).

Por réximes, rexistráronse aumentos mensuais na afiliación estranxeira ao Réxime do Carbón (+8,4%), ao Xeneral (+0,87%) e ao de Autónomos (+0,79%), mentres que o do Carbón presentou un descenso do 1,8% respecto de xaneiro.

Dentro do Réxime Xeral, un total de 227.249 estranxeiros, o 16%, traballaba na hostalaría, mentres que o 12,5% facíao no comercio (177.282 afiliados), e o 7,7% nas actividades administrativas e servizos auxiliares (108.758 cotizantes).

Así mesmo, e dentro deste réxime, 210.203 estranxeiros encadrábanse no sistema especial agrario, un 2,1% menos que en xaneiro, e 187.240 no do fogar, cun repunte mensual do 0,8%.

ROMANESES, OS MÁIS NUMEROSOS

Do conxunto de inmigrantes afiliados á Seguridade Social a peche de febreiro, un total de 980.811 procedían de países non comunitarios e o resto (721.436) proviñan de países membros da UE.

Dentro dos países non comunitarios, 216.040 eran de nacionalidade marroquí e 95.408 de nacionalidade chinesa. Ecuador totalizaba a peche do mes pasado 65.999 traballadores cotizantes, seguido de Colombia, que conta con 49.549 cotizantes.

O resto de afiliados non comunitarios repártense entre Bolivia (47.872), Ucraína (40.261), Paraguai (33.000), Paquistán (29.949), Perú (28.979) e Arxentina (27.659).

Pola súa banda, dos que proceden da UE-27, romaneses, italianos e británicos son os máis numerosos, con 310.577, 84.801 e 59.878 cotizantes, respectivamente. Séguenlles búlgaros e portugueses, con 54.014 e 43.910, e franceses e alemáns, con 41.625 e 37.957 afiliados.

CATALUÑA E MADRID CONCENTRAN O 44% DOS ESTRANXEIROS

Por comunidades autónomas, Cataluña e Madrid seguiron concentrando algo máis de catro de cada dez estranxeiros afiliados á Seguridade Social a peche de febreiro, ao sumar entre ambas o 44% do total de inmigrantes ocupados. En concreto, Cataluña contaba con 397.033 estranxeiros cotizantes, mentres que en Madrid a cifra era de 352.008.

Tras estas dúas rexións situáronse Andalucía, con 222.931 afiliados estranxeiros; Comunidade Valenciana, con 184.545 ocupados; Canarias, con 87.924; Murcia, con 80.360; Baleares, con 62.691; Aragón, con 59.055; Castela-A Mancha, con 52.958; País Vasco, con 52.001, e Castela e León, con 46.618.

As comunidades con menor presencia de inmigrantes en alta á Seguridade Social ao finalizar febreiro foron Galicia, con 29.543 estranxeiros; Navarra, con 21.290; A Rioxa, con 13.591; Asturias, con 12.197; Estremadura, con 10.484; Cantabria, con 9.868, e as cidades autónomas de Melilla, con 4.438, e Ceuta, con 2.713.