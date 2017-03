A Garda Civil de Tráfico colabora con asociacións de enfermos crónicos e de ámbito social en 'Xuntos non Camiño'

Efectivos da Agrupación de Tráfico pertencentes ao Destacamento de Santiago de Compostela e de Pontevedra apoiaron a varias asociacións de enfermos crónicos e de ámbito social no marco da iniciativa 'Xuntos no Camiño' levada a cabo o pasado domingo 19 de marzo.

A Garda Civil colebora con Xuntos non Camiño | Fonte: Europa Press

Segundo informou este martes o Instituto Armado, tanto en horario de mañá como de tarde acompañou a un sesenta membros de varias asociacións de enfermos crónicos e de ámbito social, (Asampo, Asseii, Anedia, Pedaladas, Amencer-Aspace, Apamp), que percorreron a quinta etapa do camiño portugues que vai entre Valga (Pontevedra) e Milladoiro (A Coruña).

A Agrupación de Tráfico asistiunos nas cruces das estradas nacionais "para que a xornada transcorrese sen ningún tipo de incidencia", segundo concretou.

Así, foron uns de 22 quilómetros percorridos desde as 9,00 horas ata as 18,00 horas co obxecto, segundo engade, "de facer visible a realidade destes enfermos e reclamar medidas que normalicen as súas vidas".