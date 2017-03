Os traballadores de Pescanova levaron este martes ás rúas da cidade de Vigo a súa reivindicación dun "convenio digno" e manifestáronse desde Vía Norte ata o chamado cruzamento dos bancos, entre Colón e Policarpo Sanz.

Manifestación de traballadores de Pescanova en Vigo, | Fonte: Europa Press

Coincidindo co segundo día de paro nas plantas de Chapela e O Porriño, os traballadores manifestáronse para reclamar "unhas condicións laborais xustas" e para mostrar o seu rexeitamento ás pretensións da empresa de "impor" salarios máis baixos ás novas contratacións, flexibilización de xornadas e subidas "irrisorias" nas nóminas, tras "catro anos cos soldos conxelados".

"Esta non é a resposta que debe dar a empresa ao catro anos de paz social que tivemos", subliñou a presidenta do comité do centro industrial de Chapela, Candelaria Martínez (CIG).

Martínez explicou que "despois de case once meses de negociación", o persoal manterase na súa posición, a pesar das "ameazas" da empresa, que advirte de que aplicará o convenio do sector de elaborados se non hai un acordo. "Se non se avanza haberá folga indefinida a partir do 3 de abril e o sábado teremos unha asemblea para decidir novas medidas de presión", avanzou.

Ademais das reivindicacións laborais os manifestantes esixiron durante a marcha de protesta a posta en liberdade dun dos seus compañeiros, Luís B.P., que foi detido á primeira hora da mañá deste martes cando participaba nun piquete informativo ás portas da factoría de Chapela.

APOIO POLÍTICO

Os traballadores de Pescanova estiveron acompañados por deputados de En Marea e do BNG, e polos concelleiros da Marea de Vigo. O portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, criticou a posición "inadmisible" da empresa ante os traballadores, que tiveron "un comportamento exemplar" nos últimos anos.

Tanto Villares como o deputado do BNG Luís Bará confirmaron que as súas respectivas formacións levarán ao Parlamento de Galicia as reivindicacións do persoal. "Non hai vontade negociadora por parte da empresa e o convenio estatal é claramente prexudicial", incidiu Bará.