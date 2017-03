(AM) Deteñen a un traballador de Pescanova durante o piquete informativo celebrado no segundo día de folga

Un traballador de Nueva Pescanova foi detido na mañá deste martes durante o piquete informativo disposto polos empregados das plantas de elaboración e frigoríficos na entrada das instalacións de Chapela, en Redondela (Pontevedra), no marco da segunda da segunda xornada folga convocada polos sindicatos CIG, CUT, UXT e USO.

Tal e como explicaron membros do comité de empresa, os traballadores iniciaron o piquete á primeira hora da mañá e, nun momento dado, cando entraban os empregados das oficinas, axentes antidisturbios trataron de apartar aos traballadores que estaban concentrados.

Segundo as mesmas fontes, foi entón cando unha moza escorregou e caeu, ante o que un compañeiro, que responde as iniciais Luís B.P., tratou de auxiliala. No entanto, o home desequilibrouse ao tentar axudala e precipitouse encima dun axente, tras o que foi detido por unha suposta agresión ao policía.

O comité de empresa subliñou que en ningún momento o traballador tivo intención de agredir ao axente, e defendeu que non houbo "violencia" nin "ningún altercado". De feito, incidiu en que ata agora todos os piquetes e folgas que realizaron en Nueva Pescanova foron "moi pacíficos".

LESIONADO

Neste marco, volveu a censurar os "malos modos" en que os axentes se dirixiron aos traballadores. Así, tras a primeira xornada de folga xa criticara a "escandalosa" presenza de policías, que, na súa opinión, tiñan "actitude chulesca respecto ao comité de folga"; e avisara de que valora presentar unha demanda ante a Fiscalía, ao entender que a Policía "invadiu competencias".

Pola súa banda, fontes do Corpo Nacional de Policía, que indicaron que aínda se traballa nas dilixencias sobre o ocorrido, trasladaron que no piquete informativo resultou lesionado un axente, que tivo que ser atendido nun centro hospitalario.