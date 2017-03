A Asociación Ve-la Luz alerta do sobresemento de denuncias por violencia de xénero en cinco provincias

A organización Ve-la luz alertou do alto índice de sobresemento de denuncia por violencia de xénero en cinco provincias, concretamente en Pontevedra (79,1%) Cantabria (78,5%), Palencia (78,5, Salamanca (72,2%) e Ávila (68,5%).

Para Ve-la luz é de "extrema necesidade", impulsar unha "Alerta de xénero" que sinale as zonas que permiten un contexto de violencia, "deixando impune aos agresores ademais de formar e sensibilizar de maneira urxente aos operadores xudiciais e instar ao poder Lexislativo para que harmonice a lexislatura con perspectiva de xénero".

A entidade lembrou que durante 2016 as denuncias subiron un 10% (142.893), o número de renuncias ascendeu ao 12,5% e o número de condenas non superou o 11 por cento. Neste sentido destacou a situación de Segovia (1,5%,), Valladolid (2,9%) Lugo (3,2%), Madrid (3,6%) e Barcelona (4,2%).

Igualmente alertou da desprotección das mulleres, xa que as ordes de protección baixaron un 8 por cento desde 2009. Ao longo do 2016 accederon a unha orde de protección un 26,5% (37.956 mulleres) no inicio do proceso, tras pasar por segunda instancia só o 11,6% (16.675 mulleres) do total de denuncias, mantiveron a orde de protección.

En canto aos menores, durante o 2016 denunciaron 142.893 mulleres e que polo menos o 70% das mesmas teñen un fillo menor de idade.

Tras a análise dos datos do CGPJ, Ve-la Luz criticou o pouco ou nulo respaldo xudicial que están a recibir as vítimas, alertando que están a ser "dobremente victimizadas". "A tortura, golpes, abusos, indución ao suicidio, chegando en moitos casos ao asasinato por parte das súas parellas ou exparellas son normalizadas mediante sentenzas xudiciais, onde as victimas serán convertidas de víctimas a delincuentes", explicou a organización.

Igualmente, criticou ao Ministerio de Sanidad, Igualdad e Asuntos Sociales por mostrar "o seu desinterese abertamente", a través dun portal estatístico que presenta as súas últimas actualizacións, en base ás ordes de protección que datan de setembro de 2016 e lembrou os "malos tratos institucionais" que reciben os orfos da violencia de xénero en España, ao rexeitar outorgarlles o 100% da orfandade.