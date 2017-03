Os galegos elixen a Luís Tosar, Xosé Touriñán e Feijóo para ir de cañas, segundo unha enquisa

Os galegos elixen un ano máis ao actor lucense Luís Tosar como o personaxe popular ideal para ir de cañas, cun 15,3 por cento dos votos, xunto co cómico Xosé Touriñán.

Cana de cervexa, bebida, España | Fonte: Europa Press

Así o recolle unha enquisa realizada por Madison Market Research para Cerveceros de España, na que os galegos volveron a elixir os seus personaxes preferidos para saír a tomar unha cervexa.

Tras Luís Tosar, por primeira vez, e dado o seu recente éxito, o cómico Xosé Touriñán entra no ranking e comparte a posición co consolidado actor galego.

Tras eles, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, accede por primeira vez á clasificación, situándose como o seguinte personaxe galego máis querido polos seus paisanos para ir de cañas, cun 13,6 por cento dos votos.

Así, nun ranking moi político, inclúense con rostros como o do presidente do Goberno, Mariano Rajoy (8,5%), ou o rexedor herculino, Xulio Ferreiro (5,1%), quen se converten en candidatos a irse de cañas cos galegos.

CERVEXAS TEMÁTICAS

Por sectores, no panorama musical Joaquín Sabina (22,2%) convértese no favorito para os españois, sumando unha posición con respecto ao ano anterior. Séguenlle Melendi (13%) e Alejandro Sanz (9,3%).

No ámbito da televisión El Gran Wyoming (12,3%) segue á cabeza. Por detrás, o galego Jesús Vázquez (8,8%), e Jordi Évole (7%) antepoñénse aos gañadores do ano pasado, Pablo Motos e Arturo Valls.

Como é lóxico, xa que se trata do personaxe preferido dos galegos, no mundo do cinema Luís Tosar (27,4%) non ten rival e os españois non dubidan en irse de cañas con el. Antonio Banderas (17,7%), e Dani Rovira (8,1%) pechan o ranking.

Por sexto ano consecutivo, o ámbito deportivo segue liderado por Rafa Nadal (28%). Por detrás, Fernando Alonso e Pau Gasol empatan na segunda posición cun 12% dos votos. Séguenlle numerosos nomes en terceiro lugar cun 8% dos votos: Sergio Ramos, Andrés Iniesta, Mireia Belmonte e outros moitos serían a opción elixida en Galicia para saír de cañas.