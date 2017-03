A SER levará a Galicia a súa campaña 'Sin respeto no hay juego' para acabar co racismo, a violencia e a discriminación

A Cadena SER inicia este martes 21 de marzo a súa campaña 'Sin respeto non hay juego' con charlas educativas no Colexio Santa Mónica de Palma de Mallorca e, o xoves 23 de marzo , no Colexio Agora Portals International School de Calvià, co obxectivo de axudar a erradicar desde a base da educación a discriminación, a violencia e o racismo no fútbol. A iniciativa chegará a varias comunidades, entre elas Galicia.

Como lembrou a emisora, estas charlas están dirixidas a nenos e nenas de entre 10 e 12 anos, e serán impartidas por profesores e xornalistas da SER, co apoio das institucións e os clubs de fútbol locais.

En concreto, detallou que o asesor deportivo do Real Mallorca Iván Campo; Sor Serafina, monxa presidenta do club de fútbol do colexio Santa Mónica; e o xogador brasileiro da Palma Futsal Attos Medes da Silva, estarán presentes na charla deste martes.

Pola súa banda, a xornada do xoves contará coa presenza do conselleiro delegado do RCD. Mallorca, Maheta Molango; o arbitrou profesional Pedro Sureda Cuenda; o exxogador e actual director deportivo da Palma Futsal, José Tirado e o director xeral de deportes do Govern de les Illes Balears, Carles Gonyalons, entre outros invitados.

Desta forma, o obxectivo é alcanzar a un total de 10.000 alumnos entre os meses de marzo, abril e maio. Islas Baleares, Galicia, Cantabria, País Vasco e Castilla León son as primeiras comunidades ás que chegan as charlas educativas de 'Sen respecto non hai xogo'.

"Cremos que coa colaboración de todos podemos conseguir que esta sexa a xeración que acabe coa discriminación, a violencia e o racismo no fútbol, porque os máis pequenos poden conseguir algo moi grande", afirmou o director xeral de présa Radio en España, Vicente Jiménez.