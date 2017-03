Un robot submarino da Coruña participa na procura dos dous mariñeiros desaparecidos en Barcelona

Un robot submarino da Coruña participará xunto a 13 embarcacións, entre elas nove pesqueiros, na procura dos dous mariñeiros desaparecidos tras un accidente marítimo en Barcelona, informou Salvamento Marítimo a Europa Press.

Embarcación de Cruz Vermella buscando aos mariñeiros desaparecidos en Barcelona | Fonte: Europa Press

A embarcación de rescate 'Guardamar Calíope' de Salvamento Marítimo segue actuando -estivo activada toda a noite- e prevese que a mañá deste martes incorpórese o helicóptero Helimer 205 á procura dos tripulantes 'El Fairell', desaparecidos tras chocar co buque mercante ruso 'MID Volga 2'.

Tamén participan nas tarefas de procura a embarcación de Cruz Vermella 'LS Mediterránea' e ás 9.30 horas saíu de Port Ginesta, en Castelldefels (Barcelona), unha segunda embarcación, a 'LS Neptuno', que se unirá ás actuacións.

A Generalitat destinou á procura a embarcación 'Lluerna' e tamén actúa unha patrulleira do Servizo Marítimo da Garda Civil.

Para as 15,00 horas espérase a chegada dun Cazaminas da Armada, e ás 21.30 horas do buque de salvamento 'Clara Campoamor' procedente de Cartagena e un robot submarino da Coruña, que rastrexarán a zona en procura dos mariñeiros.

O sinistro ocorreu ás 15.21 horas do luns, cando o 'MID Volga 2' acababa de saír do Porto de Barcelona e chocou co pesqueiro, que ten a súa base na capital catalá, a tres millas náuticas --uns 2,5 quilómetros-- do enclave portuario barcelonés.

O patrón de 'El Fairell' e un mariñeiro foron rescatados e trasladados fóra de perigo ao Hospital Asepeyo de Sant Cugat do Vallès (Barcelona) e o 'MID Volga 2' non sufriu daños relevantes e non ten a ningún tripulante ferido.