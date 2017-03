O xulgado deixa en liberdade con cargos a un veciño de Castro de Rei (Lugo) denunciado por acoso sexual por unha emprega

O Xulgado de Vilalba deixou en liberdade con cargos a un veciño de Ponte de Outeiro, no municipio de Castro de Rei (Lugo), por un suposto delito de acoso sexual, tras a denuncia efectuada por unha moza empregada no bar propiedade do home en Muimenta, no concello lucense de Cospeito.

Segundo informaron fontes da investigación, a muller, unha moza de 23 anos, presentou unha denuncia nunha comisaría en Madrid o pasado 16 de marzo. Tras iso, o home foi detido pola Garda Civil de Cospeito o día 18 e pasou a disposición xudicial en Vilalba.

Unha vez interrogado, o mesmo xulgado decretou a súa posta en liberdade con cargos e medidas cautelares, coa obrigación de personarse no xulgado unha vez ao mes.

As mesmas fontes apuntaron que o home investigado "negou" os feitos, á vez que revelan que previamente este veciño de Ponte de Outeiro, de 38 anos, denunciara á muller por furto no local que rexentaba.

A moza, con domicilio en Guadalajara, residía nunha vivenda propiedade do presunto agresor denunciado.