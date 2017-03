A conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, avanzou que "sairá en breve" a orde na que se especificarán as indemnizacións para os afectados pola praga da couza guatamalteca nas plantacións de pataca da comunidade.

Praga da pataca da polilla guatemalteca | Fonte: Europa Press

O departamento autonómico prevé a súa publicación a semana que vén, aínda que é algo que aínda está por pechar, segundo informaron a Europa Press fontes da Consellería de Medio Rural. A partir dese momento, abrirase o prazo para solicitar estas axudas.

Ángeles Vázquez fixo este anuncio durante unha comparecencia no pleno do Parlamento, ante as demandas dos grupos da oposición sobre esta problemática, ao advertir que hai pragas que "poden arrasar cultivos de gran interese económico", en palabras do deputado de En Marea Davide Rodríguez.

Rodríguez cualificou de "bo" o plan ata este momento, pero pediu máis "colaboración" para unha segunda etapa, mentres que o socialista José Antonio Quiroga subliñou a relevancia dunha boa xestión ante a situación xerada, e Xosé Luís Rivas 'Mini', do BNG, preguntou se se pagará o lucro cesante.

"Por suposto que imos indemnizar á xente", respondeu a titular do departamento autonómico na súa segunda quenda, para, a continuación, cifrar as contías entre os 30 e os 70 céntimos de euro. "Na mesma liña que Asturias", segundo puntualizou.

Neste sentido, na súa intervención, Vázquez recoñeceu que "todo nesta vida pódese facer mellor", despois de que a praga se propagase de tres a 31 concellos. No entanto, contrapuxo o panorama galego co de Canarias, autonomía "integramente afectada" e onde non se tomou, segundo dixo, "ningunha medida".

Fronte a isto, reivindicou que o Goberno galego tomou a primeira resolución a finais de 2015 e que a segunda se adoptou en febreiro de 2016. A posteriori, referiuse a a "adaptación", o 5 de marzo, do decreto ministerial.

"Determinamos que fose o ministerio o que ditase o decreto xa que --a praga-- afecta a varias comunidades autónomas", argumentou a conselleira antes de insistir en que o Executivo de Alberto Núñez Feijóo vai "da man" co asturiano para avanzar na erradicación da couza de forma "consensuada" e "con moito traballo polo medio".

Nesta liña, valorou que "xamais se foi tan claro e transparente" e "tan próximos para falarlle ao paisano de primeira man" sobre a problemática que supón a praga. Apuntou tamén ao labor no Consello Agrario, coa Fegamp, Policía e Garda Civil, entre outros axentes.

"Tanto Asturias como Galicia están a facer o imposible para terminar coa couza canto antes", salientou, antes de pedir "estar unidos" ante o problema e "xamais comparalo coa crise das vacas tolas". "Prudencia ante todo. Trátase de sanidade vexetal, non de que poida influír nas persoas", remachou.

GRANDES RETOS

Na súa comparecencia na Cámara, a responsable de Medio Rural expuxo as liñas de actuación do seu departamento para a presente lexislatura, con obxectivos como a mobilización de 300 hectáreas de terra este mesmo ano.

Así, sinalou á fixación de poboación no territorio a través da dinamización da actividade económica con respecto aos criterios de conservación como unha das principais metas. Outras, segundo enumerou, son a innovación, modernización, incorporación de mozas e o incremento da competitividade.

LÁCTEO

Un dos sectores aos que en maior medida aludiron os grupos da oposición foi o lácteo, con "prezos por baixo dos de referencia", segundo avisou o socialista José Antonio Quiroga.

Respecto diso, a conselleira rexeitou un discurso "catastrófico", pois, na súa opinión, "fraco favor" faille ao sector. En contraposición, falou de "estabilidade e subida de prezos", e celebrou a "fusión de cooperativas e gandeiros para facerse máis fortes".

EUCALIPTO

Por parte das filas do Bloque, Xosé Luís Rivas 'Mini' fixo fincapé na expansión do eucalipto polo territorio galego, ante o que a titular da consellería exhibiu a súa vontade de regular estas plantacións.

Segundo explicou, o seu departamento redistribuíu un borrador dun decreto de ordenación de eucalipto, pero "moitos concellos negáronse". "Decidimos que a regulación se vai a facer no seo do Consello Forestal", indicou, poñendo como data xuño de 2017.

Nese momento, segundo dixo, "sairán as directrices que a posteriori se lles presentarán e serán aprobadas polo Consello da Xunta".

OUTRAS RECLAMACIÓNS

Por parte de En Marea, Davide Rodríguez reclamou máis recursos para a posta en marcha de servizos modernos no rural, mentres que Quiroga (PSOE) chamou a "protexer e impulsar" as producións propias.

Mentres, o popular José González defendeu as medidas desenvolvidas polo Goberno galego, orientadas, precisamente, segundo afirmou, a fomentar as producións de calidade, e tamén para facilitar o arrendamento de leiras non utilizadas.