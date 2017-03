A reprobación do alcalde de Noia, Santiago Freire, polos seus comentarios machistas durante o acto institucional do Día da Muller non saíu adiante este martes grazas aos votos do seu grupo, o PP, e dos independentes que apoiaron a moción de censura que lle deu o bastón de mando desta vila coruñesa o pasado ano.

Con todo, a oposición --PSOE, Marea de Noia e BNG-- xa non chegou a votar, pois abandonou o salón despois de que o rexedor escusase as súas afirmacións na "retranca galega". En concreto, o pasado 8 de marzo, Freire falou en público sobre as "dificultades fisiolóxicas" da muller, un ser que "é capaz de sangrar sen cortarse" e de "tocar as narices sen achegarse".

De que eses comentarios saísen á palestra mediática culpou o alcalde á oposición durante o pleno no que se debatía o seu reprobación. Así, en declaracións a Europa Press, o rexedor acusou á oposición de "tentar terxiversar" as súas palabras e "sacalas de contexto" para "montar toda esta polémica".

Neste sentido, volveu a pedir desculpas polas súas palabras e atribuíunas a unha referencia a "un chiste" mentres pronunciaba unha intervención "de máis de 10 minutos" de "clara exaltación da figura da muller" durante un acto "en homenaxe a unhas mariscadoras con máis de 46 anos de traxectoria laboral".

Fronte a iso, criticou que a oposición "tente vincular" a súa figura coa dun "machista" cando, segundo indicou, a súa traxectoria "demostra todo o contrario". "Cando se tenta explicar o sucedido, iso non lles interesa e o que fan é abandonar a sesión", censurou.

CRÍTICAS DA OPOSICIÓN

Pola súa banda, o portavoz do PSdeG de Noia, José Manuel Lage, considerou "lamentable" que o alcalde tentase xustificar os seus "comentarios machistas" na "retranca galega" ou en que "foi un erro non pensar en que ían utilizar --en referencia á oposición-- estes comentarios".

"E peor aínda, que non intervindo en todo o pleno fixese unha alegación final dicindo que a mala imaxe de Noia polas súas palabras era culpa da oposición", manifestou Lage, que explicou que, ante estas palabras, os edís da oposición levantáronse do asento "por dignidade".

"Porque non podemos consentir que o señor Freire responsabilice á oposición, cando o que pronunciou eses comentarios machistas foi el. É un insulto que tente facernos a nós responsables da súa lamentable intervención nun acto institucional", apuntou.

Nesta mesma liña pronunciouse o portavoz da Marea de Noia, Manolo Seijas, quen tamén censurou que o alcalde se escusase falando da "retranca galega" e "culpando á oposición de que saísen os seus chistes machistas".

Ademais, criticou que, en lugar de aproveitar para "pedir desculpas", o Partido Popular e o alcalde "fixesen un discurso" na sesión plenaria "lendo o argumentario do PP sobre igualdade".

Por iso, considerou que "resultou violento" que o alcalde botase a culpa á oposición e "non fixese autocrítica" ao atribuír as súas manifestacións "á improvisación" e a unha "manipulación" dos grupos rivais.