Ferido un septuaxenario ao envorcar o tractor que manexaba en Lousame (A Coruña)

Un home foi evacuado este martes a un centro hospitalario tras resultar ferido ao envorcar o tractor que manexaba e quedar debaixo no termo municipal de Lousame (A Coruña).

Segundo informou o 112 Galicia, os feitos tiveron lugar na parroquia de Tállara sobre as 10,10 horas. O particular que avisou indicou no seu relato que o conseguiron liberar, pero que o home se atopaba desorientado.

O Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia informou a Urxencias Sanitarias, aos Bombeiros de Boiro, á Garda Civil, ao GES de Brión e a Protección Civil de Lousame.

En concreto, o 061 desprazou ao lugar un médico de Atención Primaria e unha ambulancia asistencial que levou ao ferido, P.S.P., de 71 anos, ao Hospital Clínico de Santiago, segundo confirmaron a Europa Press fontes sanitarias.