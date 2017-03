Galicia rexistrará unha primavera con temperaturas por encima de valores normais, segundo a Aemet

Galicia rexistrará unha primavera con temperaturas por encima dos valores normais e con precipitacións dentro dun comportamento "normal", segundo as previsións da Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet).

O sol e o bo tempo dan paso á primavera | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa, o delegado da Aemet en Galicia, Francisco Infante, precisou que esta é a previsión que se espera para os meses de abril, maio e xuño, incluído tamén as primeiras semanas do verán.

Con todo, apuntou que, para estes días, espérase a entrada de "aire frío por unha borrasca" que entre este mércores pola tarde e o xoves pola mañá incluirá precipitacións "asociadas a outros eventos".

Con iso, referiuse a un descenso "importante" das temperaturas, que poderían situarse nos 10 graos en zonas de costa e por baixo destes valores no interior. Ademais, sinalou que haberá nevadas, mesmo en zonas do interior das provincias da Coruña e Pontevedra.

Así mesmo, partir do xoves e ata o fin de semana, haberá "inestabilidade". Para a semana seguinte, segundo dixo Infante, "probablemente, a situación será máis anticiclónica".

INVERNO "CÁLIDO"

En canto ao balance deste inverno, precisou que foi "cálido", cunha temperatura media de 7,4 graos centígrados, 0,7 graos por encima da temperatura media. Respecto diso, subliñou o feito de que o 22 de febreiro chegouse aos 23,8 graos centígrados en Ourense.

Respecto das precipitacións, explicou que foi "entre seco e moi seco", aínda que cun mes de febreiro "húmido". No caso de decembro, dixo que foi "un dos máis secos da serie histórica", en alusión a un balance que alcanza os últimos 50 anos.

"Só superado por decembro de 1991 e 1988", engadiu. No caso do mes de xaneiro, precisou que foi "frío", pero "seco" xa que as precipitacións foron "inferiores ao normal para ese mes".

Infante destacou tamén as precipitacións rexistradas en días puntuais en febreiro, 298 litros por metro cadrado en tres días en Beariz (Ourense), ou os ventos rexistrados, de ata 189 quilómetros por hora en Fisterra. Un dato que cualificou de "histórico" para ese mes.