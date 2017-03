O candidato de Fomento a presidir a comisión de accidentes rexeita reabrir a investigación sobre Angrois

O candidato do Goberno a presidir a Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Fernando Montes Ponce de León, cre que a investigación do accidente do tren Alvia rexistrado o 24 de xullo de 2013 en Angrois, en Santiago de Compostela, realizouse "con absoluta independencia" e, por tanto, rexeitou a conveniencia de reabrila.

"Son técnico, e son así de claro: A miña contestación é non", manifestou Montes ante as preguntas dos deputados Alexandra Fernández (En Marea) e de Joan Baldoví (Compromís) tras a comparecencia na Comisión de Fomento do candidato, que conseguiu o aval do Congreso para presidir a CIAF.

Montes defendeu que o ditame da CIAF sobre o accidente de Angrois de xullo de 2013, no que faleceron 80 persoas e máis dun centenar resultaron feridas. "É un informe técnico, que achega solucións que se están implementando neste momento, que mellora o sistema ferroviario e que se fixo con absoluta independencia", aseverou.

DEFENDE A XESTIÓN DE FOMENTO

Así mesmo, avalou as actuacións desenvolvidas por Adif e Renfe respecto diso. "As medidas que se tomaron e os procedementos foron os correctos", dixo, e xustificou que o mapa ferroviario conta con entre 250 e 300 curvas de similar risco á do accidente de Santiago, polas que cada ano pasan uns cen millóns de trens.

Estes tramos, segundo asegurou, "non teñen risco en si, senón se pasa a máis velocidade da que se debe pasar". "Sempre que se supera a máis dun 50% de velocidade existen problemas de descarrilo", abundou.

A investigación sobre Angrois centrou gran parte das réplicas á comparecencia de Montes, pois En Marea e Compromís levaron á comisión as dúbidas sobre a independencia sobre a investigación que tivo lugar tras o accidente, cuestionada mesmo pola Axencia Ferroviaria Europea. Así mesmo, cuestionaron a independencia da CIAF se os seus membros son nomeados e revogados polo ministerio de Fomento.

A deputada galega Alexandra Fernández criticou que antes de que Montes fose vogal na CIAF non valorase as críticas de peritos independentes sobre a falta de análise de risco e cre que a recente imputación do director de Seguridade de Adif na instrución xudicial da causa por homicidios e lesións é unha razón máis para volver investigar.

"NON FAGA CASO A MINISTROS NIN GRUPOS DE INTERESE"

O Partido Popular criticou os "rendementos políticos" que, ao seu xuízo, supuxeron as acusacións de En Marea e Compromís e pediu a Montes "que faga o que crea conveniente e non faga caso a ministros ou a grupos de interese". O seu deputado, Miguel Barrachina, ironizou sobre as alusións á independencia cando "dous grupos ordenaron reabrir unha comisión de investigación".

Por parte do PSOE, o seu portavoz César Ramos tachou de "moi atrevido" a decisión de apoiar ou vetar o nomeamento de Montes, pois suporía valorar condicións técnicas do candidato, xustificando así a súa abstención, e valorou positivamente que non teña "ataduras nin con Renfe nin con Adif".

Ramos dixo que Montes conta coa "capacidade técnica" para presidir a CIAF e pediulle que actúe con rigorosidade, obxectividade, sensibilidade, e "que prime a detección das causas por riba dos culpables", pois, dixo, os políticos nestas comisións "ás veces xogan a ser enxeñeiros e despois xuíces".

PP, CS E PNV APOIAN AO CANDIDATO; O PSOE ABSTENSE

Tras a comparecencia de Montes, que defendeu a súa experiencia na sinalización ferroviaria e o seu papel en proxectos nas liñas de Metro de Madrid e Londres, a Comisión avaliou positivamente a conveniencia da súa candidatura para presidir a CIAF.

Así, o PP, Ciudadanos e PNV apoiaron a candidatura, mentres que o PSOE decidiu absterse. Unidos Podemos-En Comú-En Marea e Compromís votaron en contra.