A Delegación do Goberno en Galicia activa a fase de alerta por nevadas do Plan de Vialidade nas estradas

A Delegación do Goberno en Galicia activou na súa fase de alerta o Plan de vialidade Invernal na Rede de Estradas do Estado do catro provincias da comunidade autónoma, segundo informa.

Máquina quitaneves da Deputación de Lugo | Fonte: Europa Press

Esta medida adóptase ante as predicións emitidas pola Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet) "e irase actualizando en función dos partes meteorolóxicos que emita ao longo do día de hoxe", explica.

En concreto, segundo as predicións meteorolóxicas, desde primeira hora deste mércores e ata o xoves poderían producirse acumulacións de neve de cinco centímetros nas provincias da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, e a cota de neve baixará ata os 300 metros nalgunhas zonas.

Así está previsto que desde as 8,00 horas haxa nevadas no sur de Ourense. Do mesmo xeito, desde as 12,00 horas no interior da provincia da Coruña, no centro da de Lugo, no noroeste de Ourense e o interior de Pontevedra. Ás 18,00 horas, haberá alerta laranxa no sur da provincia de Lugo.

MOBILIZACIÓN DE RECURSOS

Debido a esta previsión, a Delegación do Goberno, de acordo co Protocolo de Coordinación de Actuacións, mobilizará todos os recursos dispoñibles en Galicia "para neutralizar os efectos do temporal de frío e neve nas estradas".

Tamén notificou esta previsión aos organismos implicados en materia de vialidade e tráfico do Estado (Demarcación de Estradas, Garda Civil e Centro de Xestión de Tráfico do Noroeste), así como ao resto de administracións.

"O obxectivo fundamental da activación é garantir a máxima fluidez posible de tráfico mantendo as infraestruturas de transporte de competencia estatal en condicións de uso", segundo explica.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Por outra banda, a Delegación do Goberno lembra que as medidas xerais de protección a adoptar ante un temporal de neve e frío son solicitar información previa do estado das estradas e da situación meteorolóxica; evitar a viaxe en coche sempre que non sexa necesario e utilizar, se é posible, transporte público.

En caso de ser imprescindible a utilización do vehículo, insta a evisar pneumáticos, anticonxelante e freos. "Ademais, hai que ter a precaución de encher o depósito da gasolina, e levar cadeas e elementos de abrigo", subliña. Mentres, recomenda levar un teléfono móbil e dispositivo de alimentación do mesmo.

En caso de quedar atrapado na neve, lembra que hai permanecer no coche. Tamén sinala que é conveniente manter o motor do vehículo aceso e a calefacción posta, coidando renovar cada certo tempo o aire e evitar quedar durmido. Respecto diso, incide en que debe comprobarse que se mantén libre a saída do tubo de escape para que o fume non penetre no coche.