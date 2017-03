Gürtel.- O exsenador Luís Fraga destaca que o diñeiro que recibiu da 'caixa B' está anotado nos papeis de Génova

O exsenador do PP Luís Fraga lembrou este martes ante o tribunal da Audiencia Nacional que xulga aos 37 acusados pola súa presunta participación na primeira época de actividades da trama Gürtel (1999-2005) que recibiu 9.000 euros da 'caixa B' do PP para sufragar os gastos das campañas de 2004 e 2008 nas súas candidaturas ao Senado por Guadalajara e Cuenca e que así aparece nos chamados "papeis de Génova".

Así o dixo o sobriño do fundador do PP Manuel Fraga, a preguntas da fiscal Concepción Sabadell, que lle preguntou se recibiu "retribucións do PP sen declarar". "Iso saíu nos chamados papeis de Génova", dixo Fraga, en referencia aos coñecidos 'papeis de Bárcenas' relativos á 'caixa B' do partido, peza recentemente reaberta polo xuíz instrutor José de la Mata.

O exsenador, que xa recoñeceu estes pagos durante a instrución da causa ante o xuíz Pablo Ruz, explicou que pediu "directamente" a Luís Bárcenas, como xerente do partido, 3.000 euros e catro anos despois outros 6.000. Bárcenas avisoulle de que estas doazóns tiñan que ser autorizadas polo entón tesoureiro 'popular' Álvaro Lapuerta.

Neste sentido, agregou que el non asinou ningún recibín, nin levou a contabilidade do que pedía á tesouraría do partido --"probablemente gasteime máis", salientou--. Precisou que entregou este diñeiro ás sedes provinciais para sufragar os gastos das campañas, pero que tanto Bárcenas como Lapuerta tomaron apuntamentos do entregado.

Ademais, afirmou que despois de deixar o PP antes do congreso do partido en Valencia celebrado en 2008 estivo dous anos máis cobrando da formación política para que a "transición non fóra moi brusca".

"ÁS DURAS E ÁS MADURAS" CON BÁRCENAS

Doutra banda, Luís Fraga constatou que desde 1983 fixo diversos negocios co seu "mellor amigo" --co que asegurou que "está ás duras e ás maduras"-- ata que en 1989 foi elixido senador e decidiu ser como un "monxe" e "deixar todos os seus negocios". No entanto, segundo dixo, Bárcenas continuou con algúns deles porque "facía negocios de todo tipo, el non pode vivir sen facer negocios".

Fraga, que comezou a súa declaración dicindo que ía contribuír "ao máximo para esclarecer os feitos", precisou que cando abriu a súa primeira conta en Suíza, o extesoreiro 'popular' aínda non tiña ningún depósito no país helvético, pero que despois abriron unha xuntos nunha das entidades bancarias. Así mesmo, afirmou que Bárcenas tivo poderes nas súas contas e deu instrucións durante o tempo que el se "desentende" porque xa se "dedicaba á política".

Preguntado por transferencias desde a súa conta á de Bárcenas a nome da Fundación Sinequanon, Fraga apostilou que corresponde a un préstamo que lle fixo o extesoreiro no ano 1995 dunha cantidade "importante" que se foi "engrosando" nos anos seguintes. Esta cantidade --que Luís Bárcenas apuntou en "un papel"-- de "entre uns 15 e 20 millóns de pesetas" foi devolvéndoa cuns "intereses moi por baixo do prezo de mercado" a partir de 2006 grazas a que comezou a vender accións en bolsa.

"O MUNDO CAMBIOU"

Posteriormente, apuntou que este préstamo ía dirixido á compra dunha vivenda e que fixo os pagos en efectivo porque era "o costume" que había nas comprasvendas "no século pasado". "Hoxe o mundo cambiou, é un mundo distinto", agregou.

Sobre os seus ingresos no estranxeiro, Fraga aseverou que non os declarou nin no Senado, nin na Hacienda española ata 2012 porque non o "vía necesario" nin tiña "obrigación" de facelo. É máis, afirmou que só informou a un xestor dun dos bancos suízos da súa condición de senador e restou importancia non informar da súa posición política: "Coma se digo que son médico", ironizou.

Na sesión deste martes tamén compareceron a empregada e directora da sucursal de Caja Madrid e a directora de zona da entidade bancaria no momento que o matrimonio Luís Bárcenas e Rosalía Iglesias ingresaron 500.000 euros na conta desta procedente supostamente da venda de obras de arte. As dúas primeiras afirmaron que estas operacións non eran "sospeitosas", a pesar de que Iglesias fose ama de casa.

SEPÚLVEDA SOLICITA O CAMBIO DE AVOGADO

Pola súa banda, o que foi marido da exministra de Sanidad Ana Mato e exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) trasladou un escrito ao tribunal presidido polo maxistrado Ángel Hurtado manifestando que desexa o cambio de avogado porque perdeu a confianza nel. A pesar de que a Fiscalía e as acusacións opuxéronse a esta petición, ao entender que a súa intención é entorpecer e suspender a proba testifical que lle afecta e que comeza este mércores.

A avogada do exconcelleiro de Majadahonda Juan José Moreno, Helena Echeverri, lembrou que neste xuízo existen precedentes xa que tanto o considerado 'xefe' da rede Gürtel, Francisco Correa, e o exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega anunciaron o cambio de avogado xa comezada a vista oral.

Ante estas manifestacións, o tribunal decidiu que a proba se vai a celebrar igualmente, xa sexa co letrado que ata agora levou o seu defensa, Alberto García Muñoz --que se ofreceu continuar co seu labor ata que nome a outro avogado para non crearlle indefensión--, ou cun novo e, por iso, deu a Sepúlveda 24 horas para que nome a outro defensor ou se lle designará un de oficio.