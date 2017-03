A Xunta recibe unhas 600 queixas e 240 solicitudes de información nun ano de actividade do portal de transparencia

O Goberno galego computou ao redor de 240 solicitudes de información e unhas 600 queixas dos cidadáns desde que botou a andar o portal de transparencia da Xunta, hai pouco máis dun ano, con 80.000 visitas recibidas. Das solicitudes de datos, o 80 por cento foron resoltas e o 20 por cento restante está "en fase de análise".

A Valedora Do Pobo E O Vicepresidente Da Xunta. | Fonte: Europa Press

Así o explicou o vicepresidente, Alfonso Rueda, quen concretou, ademais, que do total de peticións de información resoltas, no 80 por cento dos casos accedeuse á solicitude, mentres que no resto non puido darse este paso por unha cuestión de "protección de datos ou outras razóns legais".

En canto ás 600 queixas presentadas, Rueda destacou que gran parte están vinculadas coa falta de persoal ou de celeridade na resposta, así como na dificultade de acceso á tramitación electrónica. "Hai unha baixa porcentaxe, non chega ao 20 por cento, de queixas que aludan ao trato recibido ou ao servizo prestado", reflexionou Rueda.

O vicepresidente, así mesmo, incidiu na importancia das suxestións de mellora e destacou a boa relación e "nivel de colaboración" coa valedora do Pobo, Milagros Otero, á que entregou este martes os informes que incorporan estes datos sobre peticións de información e queixas, así como outro documento sobre o cumprimento da transparencia no ámbito local.

"Hoxe é un día grande para Galicia", subliñou, pola súa banda, a valedora do Pobo, quen resaltou os "avances" en materia de transparencia na comunidade, aínda que recoñeceu que queda traballo por facer, sobre todo no ámbito das administracións locais.

(HABERÁ AMPLIACIÓN)